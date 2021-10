Los bares del Campo de Gibraltar donde puedes conseguir 10 euros de descuento

Un total de 21 establecimientos de hostelería del Campo de Gibraltar participan en la campaña Cádiz vale más, que desde el pasado 26 de octubre ofrece descuentos de 10 euros si gastas a partir de 20. La iniciativa, puesta en marcha por la Diputación en colaboración con las cámaras de comercio y Horeca, pondrá en el mercado más de 146.000 bonos de 10 euros cada uno que se pondrán canjear hasta el 5 de diciembre en los negocios adheridos al proyecto: bares, restaurantes, cafeterías, servicio a domicilio...

En el Campo de Gibraltar hay 21 establecimientos adheridos: seis de Algeciras, nueve de La Línea, tres de Los Barrios y otros tres de Tarifa. Los algecireños son El jardín de Cuatro vientos (Calle Pomponio Mela, 1), El perro del hortelano (Plaza Verboom), La perseverancia (Calle Regino Martínez, galería Regina, 6), Cepas (Playa Getares), Sinfonía tapas (Calle Inmaculada Concepción, 2) y Recoveco (Avenida Blas Infante, 16).

En La Línea participan Café Modelo (Calle Real, 30), D'Mares (Calle carboneros, 16), Domino's Pizza (Avenida del Ejército, 5), La Serrana (Calle Sol, 44), La Vida Café (Plaza Crus Herrera), Mesón La Taberna (Calle Hércules, 9), Molly Bloom's (Plaza Cruz Herrera), People (Plaza Crus Herrera) y El Volaor (Avenida Príncipe de Asturias, S/N).

Los establecimientos de Los Barrios son Mesón El Copo (Palmones, calle Trasmayo, 2), Restaurante Willy (Palmones, avenida Andalucía 79) y City Wok (Palmones, calle Bergantín, 2).

En Tarifa, se pueden canjear los vales en Bar El Pasillo (Calle Guzmán el Bueno, 44), Restaurante Las Hojas (Calle General Copons, 6) y Stoked Surf Bar (Calle Pintor Guillermo Perez Villalta, 64 Local 3).

¿Cómo conseguir los bonos?

Los bonos se podrán descargar a partir del martes 26 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en la página cadizvalemas.com y hasta que se agoten. Quienes los descarguen tendrán diez días para utilizarlos. Si no se usan, se pondrán de nuevo como disponibles en la página web para que puedan ser descargados por otras personas, así que puede ser que aunque no haya más, un día después vuelva a haber vales disponibles si las personas no lo han canjeado.

¿Cuáles son los requisitos para los clientes?

Para lograr un vale, sólo hay que aportar el DNI y un número de teléfono. Por cada persona se obtendrá 50 euros, repartidos en vales de 10 euros. No será necesario gastar los 50 euros y los bonos que no se utilicen en los siguientes diez días se volverán a poner disponibles en la web.

¿En qué establecimiento se pueden utilizar y cuándo?

En la página web de Cádiz vale más se pueden consultar los establecimientos participantes y localizarlos por municipios. El descuento se aplicará a partir de un gasto de 20 euros, reduciendo 10, aunque se podrá utilizar más vale en la misma cuenta, siempre con una rebaja del 50%. Los bonos se podrán utilizar siempre que se pague con tarjeta y también los fines de semana y se recomienda avisar a la llegada que se realizará ese pago. Los establecimientos tendrán un logo en la puerta para identificar que se participa en la campaña.

¿Cómo se pueden adherir los negocios para participar?

La hostelería puede participar en esta nueva campaña desde todos los puntos de la provincia pero tendrán que estar inscrito previamente a través de la web, donde se explican todos los requisitos y dudas que puedan surgir. Según explicaron desde la Cámara de Comercio de Cádiz, a los negocios se le solicita el documentos del alta en el IAE y que facilitan un número de cuenta para que se le reembolse el dinero del descuento, que se realizará a los 15 días siguientes de que se canjee el vale por parte del cliente.

En cada establecimiento se podrán canjear un total de 600 vales, hasta un máximo de 6.000, pudiendo ampliarse hasta 10.000 en caso de que agoten los bonos. Un semáforo avisará a los clientes sobre si se pueden canjear o ya ha superado el cupo.