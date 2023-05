Andalucía adelantará a la próxima semana el descorche de los alcornoques por la sequía y la lagarta peluda

La Junta de Andalucía prevé adelantar a la próxima semana la autorización para el descorche de los alcornoques ante la situación de sequía, según ha anunciado este miércoles el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

La medida había sido solicitada por empresarios y propietarios del parque natural de Los Alcornocales como una fórmula para evitar la afección por el brote de lagarta peluda (lymantria dispar) mientras que los grupos ecologistas ya mostraron su rechazo por entender que provocará aún más daños a la masa boscosa.

Fernández-Pacheco ha precisado que, ante situación de la sequía, la Junta de Andalucía atenderá la solicitud del sector y ya está elaborando una orden que se publicará "de manera inminente" para adelantar el descorche previsto para el 1 de junio a la semana que viene. Una medida que el consejero ha justificado para evitar que esta actividad se pierda por la sequía.

A falta del contenido de la orden, no ha trascendido si la posibilidad de adelantar el descorche será de aplicación generalizada o si habrá que cumplir determinados condicionantes para poder proceder a la extracción del corcho.

El consejero ha recordado que el sector del corcho en Andalucía genera hasta 30.000 toneladas al año y beneficios por encima de los 90 millones de euros, junto con la creación de "muchísimos puestos de trabajo" y la fijación del territorio en entornos rurales.

Sin autorización para usar Dimilin

El consejero ha apelado a la especial situación que se atraviesa en el parque natural de Los Alcornocales por la plaga de lymantria dispar "que tiene en jaque a la riquísima biodiversidad de una de las grandes joyas naturales del patrimonio ambiental de Andalucía y que afecta a más de 60.000 hectáreas".

La Junta ha lamentado que no se haya concedido la autorización para el uso puntual de insecticidas como el Dimilin, actualmente prohibido para fumigación aérea en la Unión Europea.

Fernández-Pacheco ha hecho alusión a la petición para emplear "herramientas adecuadas" para luchar contra la plaga. El consejero ha precisado que se había solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que, a su vez, pidiera una autorización excepcional a la Unión Europea "para poder utilizar mecanismos válidos, probados y testados a lo largo de los años que permiten hacer frente a la oruga peluda".

"Desgraciadamente la contestación del Ministerio ha sido que no, que no quiere ni siquiera intentar esa autorización excepcional de la Unión Europea que otras veces se ha concedido", según el consejero, que ha pedido "explicaciones" por el rechazo del Gobierno a dicha petición.

"Igual el Parque de Los Alcornocales no forma parte de la hoja de ruta del Gobierno de España", según el consejero andaluz, que cree que para el Ejecutivo nacional "no es importante quizá porque no es capaz de dar los votos que otros parques naturales sí", en alusión velada a Doñana.

El Dimilin, uno de los insecticidas químicos cuyo uso planteaba la Junta, está prohibido en la Unión Europea para fumigación aérea. La prohibición legal se basa en que la aplicación aérea del producto “puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente”, según consta en la directiva comunitaria de uso sostenible de estos productos de 2009 y traspuesta a la normativa nacional en 2012. El texto indica que esta pulverización “debe prohibirse” de forma general.

Rechazo de los ecologistas

Agaden-Ecologistas en Acción ya apuntó que un adelanto de la campaña del descorche en el Parque Natural de Los Alcornocales propuesto por algunos de los afectados por la plaga de lagarta peluda, que asola a más de 45.000 de las 170.000 hectáreas del espacio protegido, sería "una sentencia de muerte para el alcornocal".

Los ecologistas se dirigieron en abril a los responsables del parque natural y al delegado territorial de Medio Ambiente, Óscar Curtido, para informarles de esta situación y solicitar que se antepongan "los criterios técnicos y ambientales antes que los mercantilistas y económicos".

"En el proceso extremo de sequía que estamos sufriendo, sería totalmente un despropósito y una mala practica adelantar el descorche al mes de mayo, como se propone desde diversos sectores. Sin lugar a dudas es un ataque a la vida de millones de árboles que se verían muy afectados y dañados al adelantar el descorche antes de la brotación y ciclos vegetativos para después sufrir un nuevo estrés al tener que soportar el ataque de la lagarta peluda, que coincidiría en tiempo con el descorche propuesto. Esta negativa praxis traería la muerte de miles de alcornoques, que no podrían superar el triángulo de sequía, adelantar el descorche y la desfoliación por la plaga de lagarta", sostuvo Agaden.

Los conservacionistas animan a alcaldes, propietarios de fincas y a la Junta de Andalucía a sentarse en una mesa y buscar soluciones "no agresivas" para el árbol, "ya que por conseguir una cosecha de corcho anticipada, se volvería a herir de muerte a un alcornocal muy afectado en los últimos años por la seca, exceso de herviboría, sequias. Es la Administración con competencias la que tiene que velar por la salud de la masa arbórea y buscar compensaciones a corcheros y arrieros, como ocurre cuando hay otro tipo de plagas o ocasiones especiales que afectan a algún sector productivo".