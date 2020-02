Los alcaldes piden a Exteriores fluidez en la Verja y más empleo en el Campo de Gibraltar

Los alcaldes de los ocho municipios del Campo de Gibraltar acudieron este viernes al Ministerio de Asuntos Exteriores para plantear su inquietudes y preocupaciones sobre la futura relación con Gibraltar, entre las que destacan la fluidez en el paso de la verja y lograr una "prosperidad compartida" en la zona. Los ocho coincidieron en mostrar su satisfacción por la sensibilidad demostrada por la nueva ministra, que se comprometió a visitar la comarca en próximas fechas para conocer de primera mano su realidad de cara al Brexit.

Los regidores, acompañados por la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, la subdelegada de la Junta, Eva Pajares, y el coordinador de la Administración del Estado, Francisco Gil, se reunieron con la ministra Arancha González Laya y su equipo para exponer sus temores y propuestas.

"La mejor alternativa sería 'Virgencita que me quede como estoy'", aseguró el alcalde de La Línea, Juan Franco, quien consideró que "si se mantuviera el status quo tal cual, sería el mal menor". No obstante, también planteó que "la creación de una zona tipo Schengen sería muy interesante" ya que garantizar el tránsito fluido en la Verja "es una necesidad perentoria". El alcalde de La Línea aseguró que, de los cuatro ministros con los que ha tratado, González Laya le dejó "las mejores sensaciones". "Creo que hay una preocupación real y sincera por los problemas de las personas, los trabajadores y los empresarios, y una sensibilidad como no se había visto en otras ocasiones":

Además, van a plantear la posibilidad de acordar un uso compartido del aeropuerto, que se pongan en marcha los planes de empleo y formación, y que se atiendan la necesidades de infraestructuras. "Lo que estamos reivindicando desde hace casi cuatro años", resumió en declaraciones a los periodistas antes de entrar en la reunión.

En cuanto al Plan de Desarrollo para la zona, Franco explicó que hay dos planes sobre la mesa: el del Gobierno central, presentado en 2019, y que no se ha puesto en marcha aún porque "hemos tenido varias elecciones y una inestabilidad política que pocas veces se ha conocido. ¡También es mala suerte!". Y el plan de las 112 medidas de la Junta de Andalucía que "creo que son positivas, pero quiero verlas en práctica", dijo confiando en que "acaben cristalizando y permitiendo una mejor calidad de vida para la zona".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, agradeció a la ministra "la premura" con la que planteó la reunión, "ya que nuestra comarca es la zona más afectada por la problemática del Brexit". "Siempre hemos reclamado estar presentes, y además unidos, por que es lo esencial en este tipo de encuentros, en cuantos foros traten estos asuntos, como ha ocurrido este viernes".

“Si hay algo que puede enturbiar nuestras esperanzas de futuro es el desconocimiento. Estar informados es la mejor forma de conseguir solucionar los problemas que se nos puedan plantear en el Campo de Gibraltar, y sería un error estratégico por nuestra parte no mostrar una postura unida, lo que debilitaría nuestra imagen”, recalcó Landaluce, que apostó por la unidad: "Es cierto que cada localidad tiene sus propias necesidades y reclamaciones, pero debemos tener miras políticas y saber que hay que luchar por el Campo de Gibraltar, por la provincia de Cádiz, por Andalucía y por España. Si no viésemos en el Brexit una oportunidad para deshacer desequilibrios, y no viéramos soluciones para los problemas de nuestra comarca, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo”.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, también destacó la necesidad de atajar el alto nivel de desempleo en la zona y de garantizar la fluidez de paso en la Verja como principales inquietudes en una zona con una "enorme dependencia económica de Gibraltar". "Queremos seguir prosperando todos y que el Gobierno trabaje para establecer una relación fluida y que logremos una zona de prosperidad compartida", dijo tras señalar que en un lado de la Verja haya pleno empleo y una renta per capita tres veces superior a la del otro lado, mientras que en la zona española haya "un 26 por ciento de desempleo, más de 30.000 personas en paro". "Creo que podremos conseguir buenos frutos desde el diálogo y la coordinación y el consenso y la mayor fluidez de comunicación y consigamos que en ese paso fronterizo no se pongan trabas".

Por su parte, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, aseguró que regresan "optimistas" por la posibilidad de establecer una coordinación y diálogo, pero "muy preocupados" por el nivel de desempleo que puede provocar la salida del Reino Unido de la UE y el establecimiento de una frontera en la Verja.

"Lo más importante es que podamos trasladar un mensaje de tranquilidad y certidumbre, no solo a los trabajadores que cruzan a diario la Verja, sino en materia de certidumbre para la instalación de empresa y creación de empleo, y que afecte lo menos posible al sector turístico", señaló.

Arancha González Laya celebró la respuesta del Ejecutivo a la competencia "desleal" que "sufrían" las empresas españoles por parte del Gobierno del Peñón. Además, la ministra mostró su "compromiso" para desplazarse "en breve" al Campo de Gibraltar "para ver y hablar con todos los actores sobre el terreno y tener así una buena estrategia de negociación" para la "nueva fase de relaciones con el Reino Unido".

Los próximos días 26 y 27 de febrero, en Algeciras, comenzarán las reuniones de las comisiones mixtas encargadas de desarrollar en la práctica los acuerdos de los cuatro memorándum de entendimiento firmado con Reino Unido sobre las relaciones con Gibraltar. Es probable que la ministra aproveche la cita para visitar entonces la comarca.