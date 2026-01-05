Economía
La agenda de los Reyes Magos en el Campo de Gibraltar: horario y recorrido de los arrastres de latas y cabalgatas municipio a municipio

Los Reyes Magos tienen este lunes una intensa jornada de actos en toda la comarca

Los Reyes Magos en 2025.
Los Reyes Magos en 2025. / Erasmo Fenoy

Todos los municipios del Campo de Gibraltar celebran este lunes una jornada llena de tradición y ambiente festivo. A lo largo del día se celebran los arrastres de latas, una costumbre popular nacida en Algeciras, exportada a toda la comarca, y especialmente esperada por los más pequeños.

Por la tarde, las cabalgatas de Reyes recorrerán las calles llevando ilusión, música y color. Estas actividades convierten la comarca en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, manteniendo vivas las tradiciones navideñas en cada localidad.

Estos son los programas de actividades, con el horario y los recorridos de los arrastres de latas y cabalgatas, municipio a municipio.

Algeciras

La Línea

San Roque

Los Barrios

Tarifa

Jimena

Castellar

Tesorillo

