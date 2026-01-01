Programación de Reyes Magos en San Roque y sus barriadas

El municipio de San Roque vuelve a convertirse en estos primeros días de enero en un gran escenario de ilusión compartida, con recepciones reales, arrastres de latas y cabalgatas que recorrerán barriadas y núcleos urbanos para dar la bienvenida a Sus Majestades de Oriente. Un calendario de actos pensado especialmente para los más pequeños, pero que cada año arrastra también a familias enteras dispuestas a mantener viva una de las tradiciones más queridas de la Navidad.

La primera cita llegará este domingo 4 de enero en Guadarranque, donde a partir de las 16:00 los Reyes Magos serán recibidos en el local de Los Remos, en un encuentro cercano y festivo que servirá de anticipo a una jornada intensa de vísperas.

El grueso de las actividades se concentrará el lunes 5 de enero, con un recorrido que llevará la magia de Melchor, Gaspar y Baltasar a todos los rincones del municipio. En San Enrique, los niños iniciarán la mañana con el tradicional arrastre de latas a las 11:00, seguido de la Cabalgata a las 16:30, que culminará con la recepción en la Plaza de la Bomba.

En Guadiaro, el arrastre de latas comenzará a las 12:00, mientras que la cabalgata partirá a las 17:30, con recepción final en el recinto ferial. Torreguadiaro acogerá a los Reyes desde las 11:30 en la Plaza Encarnación Sánchez Navarro, en un acto pensado para el encuentro directo con los más pequeños.

La mañana también será protagonista en Puente Mayorga, donde el arrastre de latas arrancará a las 12:00 y la recepción tendrá lugar media hora después en el Centro Cívico La Esquina. Un programa idéntico se repetirá en Campamento, aunque en este caso la recepción se celebrará en la Plaza del Cuartel.

En Miraflores, el sonido de las latas marcará el mediodía, antes de la recepción junto al local de la Asociación de Vecinos, mientras que en Taraguilla el ambiente festivo se trasladará a la tarde, con arrastre de latas a partir de las 16:00 y recepción en la Plaza de las Flores.

La Estación de San Roque vivirá una mañana especialmente intensa, con arrastre de latas a las 11:00, cabalgata a las 12.00 y recepción final en la Plaza de San Bernardo a las 12:30.