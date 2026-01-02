Programación de Reyes Magos 2026 en La Línea: horario y recorrido de la cabalgata

La Línea viviría una completa jornada de víspera de Reyes este lunes 5 de enero, con una programación que se extenderá desde la mañana hasta la noche y que tendrá como protagonistas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Los actos comenzarán a las 10:30 en el Museo Cruz Herrera, donde Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos oficialmente por el alcalde, Juan Franco, en un encuentro muy esperado por los más pequeños del municipio. Durante esta recepción, los niños y niñas podrán entregar personalmente sus cartas a los Reyes Magos.

Tras este primer acto, la comitiva real iniciará una serie de visitas a centros sociales y barrios de la ciudad, reforzando el carácter cercano y solidario de la jornada. El recorrido incluirá paradas en la Capilla de la Hermandad de los Dolores, la calle San Pablo, Vicente Vázquez, el Hogar Carmen Herrero de Nuevo Futuro, la barriada de San José (Periáñez), el Hospital Comarcal, la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y la barriada de Junquillos, llevando ilusión a distintos puntos del municipio a lo largo de la mañana y la tarde.

La cita más multitudinaria llegará a las 18:00 con la salida de la Gran Cabalgata de la Ilusión, que partirá desde la avenida del Ejército, a la altura del monolito de Asansull. El desfile recorrerá la avenida de España y concluirá en la intersección con la calle Rafael de León.

El cortejo estará formado por cinco carrozas elaboradas en madera y corcho, con una cuidada decoración artística, dedicadas a Melchor, Gaspar, Baltasar, el Cartero Real y la Estrella de Oriente, acompañadas por sus pajes. A ellas se sumará un amplio despliegue festivo con cinco charangas y bandas de música, tres pasacalles, academias de baile locales, el tren turístico, vehículos clásicos y numerosos figurantes, conformando un espectáculo pensado para todos los públicos.

La programación concluirá con la ofrenda a la Patrona de la ciudad en el Santuario de la Inmaculada Concepción, un acto que pondrá el broche final a un día cargado de ilusión, tradición y emoción para las familias linenses.