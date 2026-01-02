Programación de Reyes Magos 2026 en Jimena: horario y recorrido del arrastre de latas y la cabalgata

Jimena de la Frontera vivirá el próximo lunes 5 de enero una de las jornadas más esperadas del año, con una completa programación para celebrar la víspera de Reyes en sus distintos núcleos de población, pensada especialmente para el disfrute de los más pequeños.

La jornada arrancará al mediodía con el tradicional arrastre de latas, que tendrá lugar a las 12:30 tanto en Jimena —con salida desde el Llano de la Victoria— como en San Pablo de Buceite, donde comenzará en la plaza Los Naranjos. En esta última localidad, la mañana se completará desde las 11:30 con juegos infantiles y la tradicional macarroná, mientras que en Jimena habrá animación a la llegada del pasacalles a la plaza de la Constitución.

Cabalgatas por la tarde en Jimena y San Pablo

Ya por la tarde, a partir de las 17:00, saldrán las cabalgatas de Reyes Magos en Jimena y San Pablo de Buceite. En Jimena, el cortejo partirá desde la calle Fuente Nueva, mientras que en San Pablo lo hará desde la calle Blas Infante, llenando de ilusión y color las calles de ambas localidades.

La Estación, con música, dulces y chocolate caliente

A la Estación de Jimena, los Reyes Magos llegarán sobre las 18:30, aunque la celebración comenzará antes. Desde las 17:00, el Parque Práxedes Gómez acogerá la actuación de la pastoral Amigos de los Ángeles, junto a una recepción de dulces típicos y chocolate caliente, en colaboración con la propia pastoral, para amenizar la espera de Sus Majestades.

Horarios para la recogida de regalos

El Ayuntamiento recuerda que la recogida de regalos se realizará el lunes 5 de enero en los siguientes puntos: