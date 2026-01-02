Programación de Reyes Magos 2026 en Castellar: horario y recorrido del arrastre de latas y la cabalgata
La magia llegará a todos los rincones de Castellar con este amplio programa de actividades
Castellar, uno de los pueblos más bonitos de España, prepara con ilusión la llegada de los Reyes Magos, este lunes 5 de enero de 2026. Este es el programa previsto, si bien puede sufrir modificaciones en caso de lluvias.
Arrastre de latas
- 10:30 a 11:30 h – Inscripción para el Arrastre de latas en el Recinto Ferial. Con la colaboración de la Coordinadora Alternativas.
- 11:30 h - Salida del Arrastre de Latas desde el recinto ferial y recorrido por el pueblo.
- 12:30 h - Entrega de premios del Arrastre de latas
- Primer premio: 60 euros
- Segundo premio: 50 euros
- Tercer premio: 40 euros
Cabalgata
La cabalgata partirá desde el Castillo Fortaleza, si pasará posteriormente por el núcleo de La Almoraima antes de adentrarse en el pueblo nuevo de Castellar.
- 15:30 horas: Visita de Sus Majestades al Castillo de Castellar de la Frontera.
- 17:00 horas: Visita de Sus Majestades a la Barriada Almoraima.
- 17:30 horas: Salida de la Gran Cabalgata de la Ilusión desde la Barriada Almoraima.
- 18:00 horas: Recorrido de la cabalgata en Castellar Nuevo.
- 20:00 horas: Sus Majestades recibirán a los niños y niñas que deseen saludarlos y entregarles sus cartas.
