Programación de Reyes Magos 2026 en Castellar: horario y recorrido del arrastre de latas y la cabalgata

Castellar, uno de los pueblos más bonitos de España, prepara con ilusión la llegada de los Reyes Magos, este lunes 5 de enero de 2026. Este es el programa previsto, si bien puede sufrir modificaciones en caso de lluvias.

Arrastre de latas

10:30 a 11:30 h – Inscripción para el Arrastre de latas en el Recinto Ferial. Con la colaboración de la Coordinadora Alternativas.

11:30 h - Salida del Arrastre de Latas desde el recinto ferial y recorrido por el pueblo.

12:30 h - Entrega de premios del Arrastre de latas

Primer premio: 60 euros

Segundo premio: 50 euros

Tercer premio: 40 euros

Cabalgata

La cabalgata partirá desde el Castillo Fortaleza, si pasará posteriormente por el núcleo de La Almoraima antes de adentrarse en el pueblo nuevo de Castellar.