Programación de Reyes Magos 2026 en Los Barrios, Palmones, Los Cortijillos y Guadacorte: horario y recorrido del arrastre de latas y las cabalgatas
Los magos de Oriente tendrán una intensa jornada en el término municipal barreño con numerosas actividades
La delegación de Festejos de Los Barrios ha programado una intensa jornada para el próximo 5 de enero, día en el que sus majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán los distintos núcleos de población. La jornada contará con los tradicionales arrastres de latas, recepciones y las esperadas cabalgatas.
Los Barrios
La jornada en el centro de la Villa comenzará a mediodía y se extenderá hasta la tarde:
- 12:00h – Arrastre de latas: El recorrido se iniciará en el Parque del Tren y pasará por el Parque Botánico, la rotonda del toro, Avda. Doña Rosa y finalizará en el Polideportivo San Rafael.
- 12:30h – Recepción de los Reyes Magos: Tendrá lugar en el Polideportivo San Rafael.
- 18:00h – Gran Cabalgata: Discurrirá por la Avda. Alcalde Juan Rodríguez, el Cuartel de la Guardia Civil, Avda. Pablo Picasso y concluirá en el Paseo de la Constitución.
Palmones
En el núcleo de Palmones, las actividades comenzarán desde temprano con la llegada de Sus Majestades por mar:
- 10:30h – Arrastre de latas: Con salida y llegada en la Plaza del Mar, recorriendo calles como Avda. Andalucía, Acceso Campo de fútbol, C/ Córdoba, C/ Granada, C/ Los Gómez, C/ Puerta Tierra, C/ Jurelito y C/ Lenguado.
- 11:30h – Desembarco de los Reyes Magos: Se realizará en el paseo marítimo.
- 12:00h – Cabalgata: Desde la Oficina Municipal, pasando por C/ Trasmayo, C/ Almadraba y regreso por Avda. Andalucía hasta la Oficina Municipal.
- 13:30h – Recepción de Reyes Magos: En la Plaza del Mar.
- 16:00h – Castillos hinchables: En la Plaza del Mar.
Los Cortijillos
Los vecinos de Los Cortijillos podrán disfrutar de los eventos en los siguientes horarios:
- 11:30h – Arrastre de latas: Con inicio y fin en la Plaza San Juan, pasando por C/ Ortega y Gasset, C/ José Espronceda, C/ La Línea, C/ San Roque, C/ Jimena y C/ Almoraima.
- 12:00h – Recepción de los Reyes Magos: En el Edificio Multiusos.
- 16:00h – Cabalgata: Recorrido por Plaza San Juan, C/ Ortega y Gasset, C/ Manuel Machado, C/ La Línea, C/ Tarifa, C/ San Roque, C/ Linena y C/ Almoraima.
Guadacorte
El núcleo de Guadacorte contará con los siguientes actos:
- 12:30h – Arrastre de latas: Salida desde la oficina municipal en C/ los Canarios, recorriendo Avda. Las Golondrinas, C/ Los Jilgueros y C/ Los Zorzales.
- 13:00h – Cabalgata a caballo: Por el entorno del Lago de Guadacorte (C/ Los Jilgueros, C/ Los Zorzales) y Avda. Las Golondrinas.
- 13:30h – Recepción de Reyes Magos: En el Cortijo Guadacorte.
