Programación de Reyes Magos 2026 en Los Barrios, Palmones, Los Cortijillos y Guadacorte: horario y recorrido del arrastre de latas y las cabalgatas

La cabalgata de los Reyes Magos en Los Barrios

La delegación de Festejos de Los Barrios ha programado una intensa jornada para el próximo 5 de enero, día en el que sus majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán los distintos núcleos de población. La jornada contará con los tradicionales arrastres de latas, recepciones y las esperadas cabalgatas.

Los Barrios

La jornada en el centro de la Villa comenzará a mediodía y se extenderá hasta la tarde:

12:00h – Arrastre de latas: El recorrido se iniciará en el Parque del Tren y pasará por el Parque Botánico, la rotonda del toro, Avda. Doña Rosa y finalizará en el Polideportivo San Rafael.

12:30h – Recepción de los Reyes Magos: Tendrá lugar en el Polideportivo San Rafael.

18:00h – Gran Cabalgata: Discurrirá por la Avda. Alcalde Juan Rodríguez, el Cuartel de la Guardia Civil, Avda. Pablo Picasso y concluirá en el Paseo de la Constitución.

Palmones

En el núcleo de Palmones, las actividades comenzarán desde temprano con la llegada de Sus Majestades por mar:

10:30h – Arrastre de latas: Con salida y llegada en la Plaza del Mar, recorriendo calles como Avda. Andalucía, Acceso Campo de fútbol, C/ Córdoba, C/ Granada, C/ Los Gómez, C/ Puerta Tierra, C/ Jurelito y C/ Lenguado.

11:30h – Desembarco de los Reyes Magos: Se realizará en el paseo marítimo.

12:00h – Cabalgata: Desde la Oficina Municipal, pasando por C/ Trasmayo, C/ Almadraba y regreso por Avda. Andalucía hasta la Oficina Municipal.

13:30h – Recepción de Reyes Magos: En la Plaza del Mar.

16:00h – Castillos hinchables: En la Plaza del Mar.

Los Cortijillos

Los vecinos de Los Cortijillos podrán disfrutar de los eventos en los siguientes horarios:

11:30h – Arrastre de latas: Con inicio y fin en la Plaza San Juan, pasando por C/ Ortega y Gasset, C/ José Espronceda, C/ La Línea, C/ San Roque, C/ Jimena y C/ Almoraima.

12:00h – Recepción de los Reyes Magos: En el Edificio Multiusos.

16:00h – Cabalgata: Recorrido por Plaza San Juan, C/ Ortega y Gasset, C/ Manuel Machado, C/ La Línea, C/ Tarifa, C/ San Roque, C/ Linena y C/ Almoraima.

Guadacorte

El núcleo de Guadacorte contará con los siguientes actos: