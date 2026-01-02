Programación de Reyes Magos 2026 en Tarifa: horario y recorrido del arrastre de latas y la cabalgata

Todo está listo en Tarifa para disfrutar de la ilusión en familia en la jornada del 5 de enero. En la localidad, está programada la celebración de un arrastre de latas previo a la cabalgata.

Arrastre de latas

El arrastre de latas partirá a las 11:30 de la plazoleta Cinco de Oros de la Alameda para continuar por las calles San Sebastián, Arapiles, y Batalla del Salado dirección puerta de Jerez. A partir de ahí seguirá por calle de la Luz, Sancho IV el Bravo, San Francisco, y Santísima Trinidad hasta llegar a las puertas del Castillo.

Cabalgata de Reyes Magos

La cabalgata de Reyes Magos partirá de las puertas del Castillo de Guzmán el Bueno a las 17:00. El recorrido previsto los llevará por la Avenida de la Constitución o cuesta de la Alameda hacia la calle San Isidro y San Sebastián hasta la altura de la calle Martínez Romero, en la conocida barriada del “Congo” donde conectarán con Batalla del Salado. El desfile seguirá por las avenidas Andalucía y Constitución hasta llegar a la Calzada o Sancho IV el Bravo.