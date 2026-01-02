Programación de Reyes Magos 2026 en Tarifa: horario y recorrido del arrastre de latas y la cabalgata
Las actividades programadas en la localidad tienen en el Castillo de Guzmán el Bueno un punto de reunión para la ciudadanía
Todo está listo en Tarifa para disfrutar de la ilusión en familia en la jornada del 5 de enero. En la localidad, está programada la celebración de un arrastre de latas previo a la cabalgata.
Arrastre de latas
El arrastre de latas partirá a las 11:30 de la plazoleta Cinco de Oros de la Alameda para continuar por las calles San Sebastián, Arapiles, y Batalla del Salado dirección puerta de Jerez. A partir de ahí seguirá por calle de la Luz, Sancho IV el Bravo, San Francisco, y Santísima Trinidad hasta llegar a las puertas del Castillo.
Cabalgata de Reyes Magos
La cabalgata de Reyes Magos partirá de las puertas del Castillo de Guzmán el Bueno a las 17:00. El recorrido previsto los llevará por la Avenida de la Constitución o cuesta de la Alameda hacia la calle San Isidro y San Sebastián hasta la altura de la calle Martínez Romero, en la conocida barriada del “Congo” donde conectarán con Batalla del Salado. El desfile seguirá por las avenidas Andalucía y Constitución hasta llegar a la Calzada o Sancho IV el Bravo.
