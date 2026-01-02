Meteo
La comarca mira al cielo en vísperas de los Reyes

Programación de Reyes Magos 2026 en Tesorillo: horario y recorrido del arrastre de latas y la cabalgata

La localidad llamará a los Reyes por la mañana con un arrastre de latas previo a la cabalgata

La plaza principal de Tesorillo.
La localidad más joven de la comarca también tiene prevista su agenda para recibir a los Reyes Magos. En Tesorillo, como en otras localidades, la llegada de sus majestades estará precedida por un arrastre de latas.

  • 11:00 - Arrastre de latas.
  • 17:00 - Cabalgata de Reyes Magos por las principales calles del municipio.

En caso de lluvias, el Ayuntamiento baraja alternativas a cubierto.

