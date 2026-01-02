Programación de Reyes Magos 2026 en Tesorillo: horario y recorrido del arrastre de latas y la cabalgata
La localidad llamará a los Reyes por la mañana con un arrastre de latas previo a la cabalgata
La localidad más joven de la comarca también tiene prevista su agenda para recibir a los Reyes Magos. En Tesorillo, como en otras localidades, la llegada de sus majestades estará precedida por un arrastre de latas.
- 11:00 - Arrastre de latas.
- 17:00 - Cabalgata de Reyes Magos por las principales calles del municipio.
En caso de lluvias, el Ayuntamiento baraja alternativas a cubierto.
