Programación de Reyes Magos 2026 en Algeciras: horario y recorrido del arrastre de latas y la cabalgata

Algeciras, la ciudad donde el sonido del arrastre de latas marca la bienvenida a los Reyes Magos, ultima los preparativos para el esperado 5 de enero a expensas de la evolución de la borrasca Francis. Salvo cambios, que se actualizarían en esta misma pieza, el programa de Navidad anunciado al principios de diciembre mantiene el arrastre de latas por la mañana y culminará por la tarde con la gran cabalgata de Reyes.

Este es el programa previsto:

12:00 - Arrastre de latas . Desde Plaza de Andalucía hasta el Llano Amarillo. Recorrido: Avenida Blas Infante, Calle Fuerte Santiago, Avenida Virgen del Carmen.

. Desde Plaza de Andalucía hasta el Llano Amarillo. Recorrido: Avenida Blas Infante, Calle Fuerte Santiago, Avenida Virgen del Carmen. 13:30 - Llegada de los Reyes Magos . Desembarco desde el Zenit Cat en Llano Amarillo.

. Desembarco desde el Zenit Cat en Llano Amarillo. 17:00 - Gran cabalgata de los Reyes Magos de Oriente (Recorrido pendiente de ser confirmado por el Ayuntamiento)

Consejos para disfrutar de manera segura

Para vivir al máximo este día mágico, se recomienda:

Elegir lugares amplios y con buena visibilidad del recorrido.

Usar transporte público para evitar el tráfico y problemas de aparcamiento.

Identificar a los niños con un número de contacto visible.

Establecer un punto de encuentro en caso de separarse.

Mantener a los más pequeños alejados de las carrozas y detrás de las vallas de seguridad.

No invadir la calzada para recoger caramelos o juguetes.

Abandonar el lugar al finalizar de manera tranquila, evitando aglomeraciones.

Este 5 de enero, Algeciras volverá a llenarse de ilusión y magia con una jornada inolvidable para grandes y pequeños. ¡No te la pierdas!