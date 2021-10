El PSOE saca pecho por los Presupuestos de 2022 y el PP los ve con escepticismo

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que incluyen una partida de 262,3 millones de euros para la modernización de la línea ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla, provocan reacciones encontradas en los dos principales partidos políticos de la comarca. El PSOE de Algeciras celebró una inversión “tan necesaria para la ciudad y la comarca”, mientras que el PP la ve con “escepticismo”.

“Estamos, sin duda alguna, de enhorabuena. La finalización de obra tan ansiada, necesaria y justamente exigida está cada día más y más cerca. Ha sido un gobierno de izquierdas el que ha cumplido con una demanda justa y vital como esta”, señaló el secretario general del PSOE, Juan Lozano.

“El compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con nuestra zona sigue siendo firme y así lo demuestra al contemplar en estos Presupuestos un 80% más que en los de 2021. Pasamos de 79,8 millones en este ejercicio a 143,7 millones de euros para el próximo año. Se continúa trabajando para que obras tan importantes como la Algeciras-Bobadilla o el Acceso Sur a Algeciras sean una realidad”, explicó Juan Lozano.También se contemplan 56,7 millones de euros en inversiones portuarias centradas en la digitalización, sostenibilidad y seguridad, entre otras materias, del primer puesto de España, incluyendo una partida para la adecuación de parcelas para su uso en la OPE.

“En Algeciras tenemos el primer puerto de España y la cantidad de mercancías que este mueve para todo nuestro país hace más que necesario que se realicen inversiones fundamentales como la modernización de la vía ferroviaria que permita el traslado de contenedores por ella o el acceso sur para los que se realizan por carretera”, indicó el secretario general del PSOE algecireño.

El acceso sur, cuyo contrato salió a licitación el pasado junio para la ejecución de las obras, supondrá un coste total de 43,3 millones de euros, según recogen estos presupuestos, con un montante de 15,3 millones para 2022, 19,8 para 2023 y 8,2 para 2024. El desdoble desde el kilómetro 100 de la N-340 hasta la rotonda del Varadero supondrá “una importante agilización del transporte”.

Los socialistas celebraron también que la segunda fase de los colectores de la ciudad cuente con una partida de 4,5 millones para el próximo año, pues da solución a uno de los grandes problemas de Algeciras: las inundaciones, además de mejorar la depuración de las aguas.

“Esta es una gran noticia para nuestra ciudad. Nos reunimos con los vecinos en varias ocasiones para conocer su realidad referente a la problemática de aguas y una vez más podemos afirmar que el gobierno de Pedro Sánchez cumple con nuestra ciudad y se preocupa por la situación que atraviesan los algecireños”, apuntó Lozano.

Otra de las partidas que contemplan los PGE para Algeciras se reserva a la construcción del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (10,5 millones en 2022 y 13 millones en 2023), que se edifica junto al centro penitenciario de Botafuegos.

En el PSOE se congratulan de que, una vez más, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, reserve 7,3 millones de euros para financiar inversiones en municipios de la comarca, “cumpliendo así con una de las medidas incluidas en el Plan Integral para el Campo de Gibraltar”.

Ruiz Boix

El alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, mostró también su “satisfacción” tras conocer los primeros datos del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Para Ruiz Boix, se prevén “importantes inversiones” en el Campo de Gibraltar y la provincia.

Entre ellas, destacó los 262 millones de euros consignados para la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, pero también los 143 millones previstos para distintas obras en la comarca como la depuradora para San Roque y Los Barrios.

Sobre el ferrocarril, el fondo “es algo más que multiplicar por cinco la mayor cuantía que algún Gobierno del PP ha situado en esta vía para las mercancías y los viajeros desde la comarca hacia Madrid. Unas cuantías que además ni se ejecutaban”, apuntó, tras asegurar que ha sido con el ministro José Luis Ábalos cuando se han recuperado las inversiones.

En cuanto a los 143 millones de euros previstos para inversiones en la comarca, destacó los 57,6 millones para distintas actuaciones en el Puerto de Algeciras; 15,3 millones para el Acceso Sur de Algeciras; 8,4 millones para obras en la Finca La Almoraima y 6,7 millones para la depuradora que compartirán San Roque y Los Barrios.

Respecto a esta última obra, recordó que su ubicación es “en una parcela cedida por el Ayuntamiento de San Roque en la zona del Polígono Industrial de Guadarranque. Tiene que prestar servicio a una población de prácticamente cincuenta mil habitantes, ya que la actual depuradora está colapsada, no presta el servicio de una forma adecuada”.

En definitiva, Ruiz Boix considera que “es relevante que se vea ese compromiso del Gobierno de España con la comarca del Campo de Gibraltar, y que se pueda ir desarrollando el Plan Integral del Campo de Gibraltar”. Respecto a la transformación de la Nacional 340 entre Algeciras y Vejer en autovía, reconoció que se trata de una “cuantía pequeña”, ya que “sigue necesitándose documentación”. En este sentido, apuntó que primero se realizarán las preceptivas “declaraciones de impacto medioambiental para luego poder cumplir con los vecinos”. Algo similar, comparó, con la Algeciras-Bobadilla en este 2021.

“En definitiva creo que estamos ante unos presupuestos expansivos del Estado que han sido los más elevados de la historia de España”. Destacó que “vienen a conformar primero el compromiso de Pedro Sánchez y su Gobierno con nuestra tierra, Andalucía, con ese 17,4% de inversión que es el mismo del peso poblacional de Andalucía en el conjunto del Estado”.

Para el alcalde sanroqueño, todas estas partidas en inversiones “vienen a confirmar que sea una realidad el compromiso del Gobierno para que esta provincia salga adelante y se reduzcan las listas de desempleo a través de las infraestructuras”, concluyó.

Landaluce

El alcalde de Algeciras y senador por el Partido Popular, José Ignacio Landaluce, mostró en cambio su “escepticismo” ante la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.Landaluce aseguró que las cuentas de 2021 en lo relativo al Campo de Gibraltar solo se habían ejecutado “en un 0,001%” hasta junio de este año “según una respuesta parlamentaria”. “Por lo tanto, y a la espera de un análisis más sosegado que ofreceremos próximamente, no tenemos motivos para pensar en un cambio por parte del Gobierno”, valoró en declaraciones a Europa Sur.

“El Plan Especial para el Campo de Gibraltar lleva varios años aprobado y no se ha ejecutado ni puesto en marcha. El Brexit ya es una realidad y no ha beneficiado en nada a la comarca. Y Pedro Sánchez lleva tres años gobernando y ninguno de sus presupuestos generales han beneficiado a la comarca. Aquí no ha llegado nada. Mucho nos tememos que la mayor parte de lo consignado ahora tampoco se ejecute”, apuntó Landaluce.

“Dada la ejecución de las cuentas de este año hasta junio, mucho nos tememos que volverán a ser los Presupuestos que pasan de la ilusión, por recoger nuestras demandas, a la desilusión y el escepticismo”, abundó.

Landaluce ha calificado como “un bluf” los tres años de Pedro Sánchez en la Moncloa. “Año tras año se recogen partidas que no se ejecutan”, ha remachado. Y para 2022 ha subrayado que, además, “desaparece” el desdoble de la N-340 en autovía entre Algeciras y Vejer. “Y también el anunciado proyecto de las siete rotondas”, ha agregado.

Al final, según Landaluce, “ese escepticismo nos debilita como territorio”. “Estamos en la época de la mayor crisis mundial de los últimos tiempos. Y también en una gran crisis económica en España. Hoy, más que nunca, necesitamos que el Gobierno cumpla con el Campo de Gibraltar y que ejecute las obras que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado”, demandó el alcalde y senador.