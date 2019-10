El PP denuncia la tardanza del Gobierno en declarar el alga como especie invasora

El parlamentario autonómico por el PP de Cádiz, Bruno García, ha denunciado este martes que "el Gobierno llega tarde a la declaración del alga asiática que afecta a las costas de la provincia como especie invasora".

Al respecto, ha recordado que hace más de mes y medio, el pasado 5 de septiembre, el Ministerio de Transición Ecológica anunció la declaración de especie invasora de forma “urgente” y aún no se ha llevado a cabo: "Mientras que la situación y perjucios económicos se agravan cada vez más. Se venía reclamando la intervención del Gobierno Central desde principios de verano, la reacción no llegó hasta tres meses después y lamentablemente no sirvió para nada porque solo quedó en un titular de prensa”.

García ha trasladado el apoyo del PP a los sectores afectados especialmente el de la pesca y los pescadores artesanales que se manifestaron ayer reclamando al Gobierno de la Nación una solución ya para el problema de las algas.

El parlamentario popular ha subrayado que se trata de cuestión muy importante que afecta al medio ambiente y que también está teniendo consecuencias económicas tanto en el turismo como en la pesca en la provincia de Cádiz.

Así, ha añadido que esta declaración como alga invasora llega ya tarde y ha defendido que “en la provincia no podemos seguir esperando a que el Gobierno se ponga manos a la obra, porque una cosa es tener un Gobierno en funciones y otra un Gobierno que no funcione como está ocurriendo”.

Frente a la inacción del Gobierno de España, García ha puesto en valor la preocupación e implicación de la Junta de Andalucía en buscar soluciones a este problema y fruto de ello es el acuerdo firmado para realizar estudios sobre el comportamiento de esta especie de alga. Unos estudios que, ha señalado, van a comenzar ya la próxima semana y que permitirán tener información esencial para saber como prevenir y combatir el alga invasora.