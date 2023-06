Nuevo encontronazo entre un velero y un grupo de orcas en el Estrecho de Gibraltar

El Estrecho de Gibraltar ha vuelto a ser el escenario de un nuevo encontronazo entre un grupo de orcas y un velero, el navío del equipo JAJO, que compite en la regata de Ocean Race. El choque se ha saldado sin daños ni heridos, ni para los cetáceos ni para los tripulantes o la embarcación.

Las redes sociales de la competición marítima informan que el barco, de bandera holandesa patroneado por Jelmer van Beek, regresa ileso a Génova.

On their approach to Gibraltar this afternoon, Team JAJO encountered a pod of orcas which led to a scary moment on board the VO65! Thankfully, the crew and the boat are unharmed. The Dutch boat skippered by Jelmer van Beek is back on its way to Genova.#TheOceanRace #VO65Sprint pic.twitter.com/jbW7j1iFMr