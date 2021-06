Márgenes y Vínculos recibe el Premio Andalucía Más Social por su labor contra la violencia de género

La Fundación Márgenes y Vínculos ha recibido uno de los Premios Andalucía Más Social que otorga de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación durante una ceremonia celebrada el miércoles por la tarde en la Diputación Provincial de Málaga.

El premio es un reconocimiento al trabajo que hace esta fundación por la erradicación de la violencia de género. El presidente de Márgenes y Vínculos, Francisco Mena de Mira, recogió el galardón de manos de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz Domínguez, en una ceremonia a la que asistieron todos los directores territoriales de su consejería, todos sus directores generales, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Salado Escaño, y todas las personas y representantes de las entidades premiadas.

Francisco Mena destacó que Márgenes y Vínculos nació especializada en la protección de la infancia. “Qué mejor protección para la infancia que las madres no sean nunca maltratadas ni sufran violencia de ningún tipo”, explicó el presidente de la fundación. Mena señaló dos singularidades del programa premiado: que trabaja en la prevención desde edades muy tempranas y que no sólo lo hace con las víctimas o potenciales víctimas, sino también con los menores y adolescentes que han empezado a ejercer violencia, para que dejen de hacerlo y no lo vuelvan a hacer cuando sean mayores.

El presidente de Márgenes y Vínculos afirmó que este premio se debe a todo el trabajo que durante años han hecho los trabajadores que han estado o están en la organización haciendo cada día una labor encomiable.

Mena afirmó que “la violencia de género es una lacra social frente a la que hay que actuar con decisión”. “Para erradicarla dedicamos mucho tiempo y esfuerzo. Nuestro compromiso con las mujeres y las víctimas es permanente e inquebrantable”, agregó. El presidente de Márgenes y Vínculos añadió: “Nuestros profesionales trabajan con adolescentes víctimas y victimarios de violencia de género. Nuestro proyecto es pionero en Andalucía porque tiene como objetivo trabajar de una forma global la prevención y hacer una actuación temprana frente a este tipo de violencia”.

Francisco Mena aprovechó la ocasión para felicitar a José Antonio Sánchez Martín y Carmen García Domínguez, que recibieron también el premio Andalucía Más Social, en su versión Andaluna de Atención a la Infancia por su labor como familia acogedora. Guiados por los profesionales de acogimiento familiar de Márgenes y Vínculos, esta pareja emprendió en 2017 el camino del acogimiento de menores de su familia extensa. Él y ella han sabido adaptarse a las necesidades de los menores, criarlos con afecto y educación y darles confianza para que mantengan el contacto y la vinculación con todo su grupo familiar. Es otro éxito más en la labor permanente de esta fundación a favor del bienestar de las personas.

María Jesús Deudero, responsable del programa de acogimiento de Márgenes y Vínculos, explicó que este premio es el tercero que recibe una familia con la que trabaja la fundación. Añadió que es la primera que lo recibe una familia extensa, es decir, familiares biológicos de las niñas o niños que necesitan ser acogidos porque a sus padres se les ha retirado su tutela o han fallecido. Deudero explicó que hasta ahora siempre se había premiado la labor de familias ajenas, es decir de personas que no conocen ni tienen ninguna relación de parentesco con los menores. “El 85 por ciento de los acogimientos que se hacen en la actualidad en Andalucía se hacen en familia extensa”, afirmó. “La gente cree que porque son tíos o abuelos el acogimiento es más fácil, pero es todo lo contrario. Es más complicado porque el conocimiento, las emociones, los vínculos están ahí y resulta más difícil a veces”, añadió.