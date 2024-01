Luis de Lama, el guardia civil de Pasapalabra destinado en Algeciras: "El Campo de Gibraltar tiene mala fama de forma injustificada"

Luis de Lama Rodríguez, el guardia civil destinado en la Comandancia de Algeciras desde 2021, y Orestes Barbero protagonizaron un duelo al borde del infarto el pasado sábado, 20 de enero, en La noche de campeones de Pasapalabra, el concurso televisivo con mayor audiencia en España.

Ninguno de los dos participantes logró resolver el famoso Rosco, una prueba que se saldó con un empate, por lo que el programa de Antena 3 puso en marcha una especie de muerte súbita llamaba La silla azul en la cada jugador se enfrentaba a una definición hasta que uno de ellos fallara su respuesta.

Orestes Barbero sumó un acierto más que Luis de Lama, por lo que se proclamó campeón, aunque por los pelos. Tan ajustada fue su victoria que, en un gesto de caballerosidad, el burgalés decidió compartir el premio de 25.000 euros con su rival. "Ha sido un empate técnico en El Rosco. Ha sido un fallo tonto de cada uno, algo completamente épico. Esta manera de resolverlo es más accidental que real. Este dinero es mío por mera regla, no por la justicia y el mérito", declaró el triunfador ante las cámaras al concluir la prueba.

Rechazó los 12.500 euros

"Rechacé el generoso ofrecimiento de Orestes", desvela De Lama a Europa Sur, meses después de aquello, pues el programa se grabó en verano. "No me correspondía", afirma. "Sabía que iba a dormir más tranquilo si le decía a Oreste que no". Pero el guardia civil, que ostenta el empleo de cabo primero y que hasta 2001 formó parte de la Guardia Real, añade: "Aunque mi mujer y mis hijos no pensaron lo mismo".

Al recordar aquella noche de campeones y su pulso con Orestes Barbero, De Lama asegura que su compañero "se tenía ganado el rosco". "Evalué muy mal la situación y lo hice todo fatal", reconoce con deportividad. "En los concursos, por norma general, lo que vale es lo primero que se te viene a la cabeza", considera.

"Multé por exceso de velocidad a un conductor, que me reconoció. Me pidió un autógrafo y le respondí que se lo iba a hacer, pero en la multa"

A pesar de no llevarse esta vez ni un euro de Pasapalabra, Luis de Lama cumplió su promesa de llevar a su familia a Disneyland París durante las vacaciones. Hace algunos meses, una mañana, durante un control rutinario en una curva, un coche pasó muy rápido a escasos centímetros del agente Luis de Lama, que estaba a pie de carretera. Casi lo atropella. "En mi oficio, yo sé que salgo de casa y que algún día puedo no volver", dice. "Por eso cerré el viaje a Disneyland, a pesar de todo".

Los concursos de la tele

Cuando este periódico contacta con él, acaba de dejar a sus tres hijos en el colegio. Tiene la mañana libre, por lo que aprovecha para ir al gimnasio y estudiar por si "suena la flauta" y le vuelven a llamar para participar en Pasapalabra u otro concurso. Además de estudiar el diccionario de la lengua española de la RAE y el María Moliner, ve a diario el concurso de Antena 3 para tener una "base de datos amplia". Así se prepara. "Cada uno elige su método", agrega. "También intento ponerme en la piel de los guionistas".

A pesar de haber participado en 85 programas de Pasapalabra y en otros espacios televisivos como como La ruleta de la suerte, Password, Trivial Pursuit, Avanti, ¡Boom!, El Cazador y Sabes más que un niño de Primaria, Luis de Lama es tajante: "Nadie vive de los concursos de la tele. Eso no da de comer a nadie y, en la gran mayoría de los casos, sólo cae algún premio majo". Y parte del mismo se lo lleva Hacienda, claro. "Yo gané 800 euros de La ruleta, 1.300 del Trivial y 39.000 en mi primer paso por Pasapalabra. En el resto, nada", rememora.

Su vida en el Campo de Gibraltar

Luis de Lama llegó al Campo de Gibraltar en septiembre de 2021 tras saber que su mujer padecía esclerosis múltiple. Antes trabajaba en Madrid, pero su familia política es de Estepona, donde viven actualmente. "El de Algeciras era el destacamento que tenía vacantes en aquel momento". Pertenece a la Agrupación de Tráfico y vigila desde Torreguadiaro hasta Tarifa.

"La primera denuncia que puse en la comarca fue en un radar en una carretera de La Línea. Paramos al conductor para notificarle que había superado la velocidad máxima. Al bajar la ventanilla, me reconoció. Tú eres el de Pasapalabra, me dijo. Y me pidió un autógrafo. Le respondí que se lo iba a hacer, pero en la multa", cuenta el agente.

Reconoce que el Campo de Gibraltar tiene "mala fama por el narcotráfico", pero "de forma inmerecida" y, sobre todo, entre gente "que no conoce la zona". "Cuando conté que iba a pedir Algeciras como destino, muchos me dijeron que estaba loco". "Luego, los colegas que estaban destinados aquí me tranquilizaron al llegar. Todos los destinos tienen su casuística. En Madrid hay muchos robos con fuerza, alucineros... Mucho jaleo", expone De Lama.

"La gente se piensa que, a diario, una goma pasa entre las toallas de la playa, cuando la realidad es que en el Campo de Gibraltar se vive muy bien", valora.

"Lo más duro de mi trabajo son los accidentes de tráfico con fallecidos. Da mucha rabia y resulta muy duro comunicárselo a los familiares", reconoce Luis de Lama, quien pide que se mejoren las carreteras en la comarca y que la variante de la A-7 para Algeciras se vuelva pronto una realidad. Para este guardia civil concursante de Pasapalabra esa inversión supondría un premio mayor que ganar cualquier Rosco.