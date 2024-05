Landaluce reclama al Gobierno inversiones con o sin acuerdo sobre Gibraltar

El alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha reclamado al Gobierno que "cumpla con el Campo de Gibraltar" en tanto se determina si las elecciones convocadas en Reino Unido afectan a la negociación del tratado sobre Gibraltar.

"Seguramente afectará a la negociación que había entre la Unión Europea y España frente al Reino Unido y Gibraltar. Mientras se desarrollan o no esas negociaciones, mientras se paralizan o no, mientras continúan o no a nivel técnico, lo que sí es verdad es que hay que cumplir con el Campo de Gibraltar", según Landaluce, quien ha apelado al Plan Especial del Campo de Gibraltar.

"Hace seis años, Pedro Sánchez, en los primeros consejos de ministros, aprobó este Plan Especial para el Campo de Gibraltar con 1.000 millones de euros y una docena de ministerios afectados que se comprometían a invertir en la comarca. Necesitamos, sin lugar a dudas, que se cumpla con el Campo de Gibraltar, que las administraciones desarrollen los proyectos y las necesidades que tenemos mientras se llegan a acuerdos o no se llegan a acuerdos sobre el tema de Gibraltar", ha zanjado.