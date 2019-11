La Cámara de Cuentas alerta del riesgo de insolvencia de Arcgisa

La empresa Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, Arcgisa, que presta servicios de abastecimiento, saneamiento y recogida de residuos en los municipios de la comarca, está cercana a una situación de insolvencia. Así lo advierte la Cámara de Cuentas de Andalucía en un demoledor informe sobre las cuentas de 2017 de la sociedad mercantil, en el que expresa su opinión desfavorable sobre la auditoría financiera de la entidad, avisa de que se han adjudicado contratos sin cumplir lo establecido en la legislación y advierte de la falta de soporte del canon mensual que Arcgisa paga de forma mensual a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

La difícil situación económica de la empresa instrumental se conocía después de las elecciones municipales, en las que el gobierno pasó del PP al PSOE. Un informe alertaba del fuerte déficit de la entidad y la necesidad de adoptar un plan de choque para reequilibrar las cuentas. El informe de la Cámara andaluza va en el mismo sentido: la deuda a largo plazo ascendía a 31 de diciembre de 2017 a 55,3 millones, un 41% más que en 2015 y un 442% por encima del año 2008. "El estancamiento de la cifra de negocio en los últimos tres años, la dificultad constatada para hacer efectivos los derechos contabilizados (deuda mantenida por los Ayuntamientos y saldos de clientes antiguos no deteriorados), así como la obligación de hacer frente a los pasivos a corto plazo, está ocasionando un incremento constante del endeudamiento a largo plazo. A 31 de diciembre de 2017 el ratio de endeudamiento de la empresa alcanza el 84%", recoge la Cámara (el valor de esta ratio debe oscilar entre el 40 y el 60%).

"La sociedad podría verse abocada a una situación de insolvencia en el caso de que no se tomenmedidas necesarias para revertir esta circunstancia", advierte la Cámara. Ahí se enmarca el plan de choque aprobado en julio de este año, que incluye medidas para actualizar el pago de la deuda de los ayuntamientos y reestructurar el débito existente y posibles subidas de las tarifas de agua y recogida de residuos. También cambios laborales y de gestión.

El informe de la Cámara apunta también varios incumplimientos en la contabilidad y gestión de la empresa de agua y residuos. Entre ellos, la contratación de forma directa incumpliendo la Ley de contratos del sector público al utilizar este procedimiento en servicios que superaban el importe máximo para la adjudicación directa. Así, apunta al servicio de reparación de vehículos, el de renting o la seguridad y vigilancia de las sedes.

Por otra parte, señala el informe, Arcgisa contrató y pagó servicios para la Mancomunidad. Así, recoge la Cámara, se contrataron sin concurso el servicio de vigilancia de la sede mancomunada, el servicio de telefonía o una auditoría de control financiero permanente. Los servicios prestados a la Mancomunidad fueron pagados por Arcgisa sin que se tenga evidencia del reconocimiento de derechos por parte de su matriz.

La relación económica con la Mancomunidad también es puesta en duda en cuanto al canon mensual que Arcgisa paga a la entidad supramunicipal. En el año 2017 es canon supuso 1,9 millones de euros (IVA no incluido). Pero según advierte la Cámara, el canon por servicios generales no está recogido en la legislación, tampoco en los estatutos de ambas entidades y el contrato que lo sustenta debería considerarse nulo. Es más, "ambas entidades conocen, y aun así aprueban, que la forma mercantil adoptada no reflejala naturaleza real de las transacciones realizadas. El importe que se consigna mensualmente(la doceava parte del canon anual) no es la valoración de ninguna prestación de servicios real". La Cámara sugiere que las transferencias de fondos entre la empresa y la Mancomunidad, al objeto de financiar los gastos incurridos por la entidad local, podrían formalizarse a través de un convenio por el que se establezca la participación de esta en un porcentaje de los ingresos gestionados por Arcgisa.

También reprende la Cámara de Cuentas a Argicsa y la Mancomunidad por un posible caso de cesión ilegal de trabajadores, al haber tres empleados con contrato laboral indefinido en la sociedad mercantil que prestan servicio de forma permanente en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Recomendaciones

La Cámara de Cuentas hace una serie de recomendaciones a Arcgisa para mejorar su gestión. Así, recomienda a la sociedad la implantación de un sistema de información que "permita la toma de decisiones adecuadas y en el tiempo oportuno, evite los riesgos de control interno y contribuya a la consecución de los objetivos empresariales".

Para una mejora en la gestión de las actividades desarrolladas por la empresa se considera necesario la elaboración y aprobación de un manual de procedimientos. Además de la definición y valoración de funciones de los distintos puestos de trabajo.

Se deben establecer niveles de autorización en función de la cuantía del gasto o inversión que agilice la gestión de los expedientes.

Otra recomendación es fijar un importe mínimo que delimite el gasto corriente de la inversión. Igualmente "sería conveniente la actualización del sistema de inventario de la Agencia de forma que se identifiquen (mediante etiquetas) todos los bienes y permita conocer la correcta localización, ubicación física y estado de uso de los bienes que la entidad utiliza en el desarrollo de su actividad".

Resultaría recomendable aprobar los procedimientos necesarios que mejoren la gestión de cobro y se adopten las medidas oportunas que permitan la disminución del volumen de impagos, añade la Cámara de Cuentas.