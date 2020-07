Brisa Fenoy lanza su 'Aroma' al verano

"Tengo el aroma de esta vida que me toca, me sube por el cuerpo, el fuego que provoca". Aún no se han apagado los ecos de Apátrida, cuando la algecireña Brisa Fenoy vuelve a sorprendernos con Aroma, una canción que aterriza desde la ámbito sociopolítico hasta el nudo de la intimidad de cada ser humano.

Se trata de un sencillo fresco y súper bailable que sale este viernes en todas las plataformas digitales para disfrutar de él. Con bikini y en la playa la artista nos invita desde Spotify a escuchar su sencillo que dice así: “Me sube por el cuerpo / El fuego que me provoca / Tengo tu boca recorriendo mi boca / Que me habla y me toca la mente / Contigo todo es suficiente”.

Un canto a la identidad, a la búsqueda de la alegría de experimentar el regalo de la vida, a saborearla, a disfrutar de su “aroma”. El encuentro consigo misma y con el ser amado. “contigo todo es suficiente, contigo y con toda mi gente vivir el regalo presente”, reza la letra.

Gracias a un trabajo de construcción de una mente que nos libera de miedos, de tensiones, de angustias. Un esfuerzo por centrar nuestra mirada en la cotidiana experiencia de vivir y ser conscientes del valioso presente de tener “el aroma que me emociona que me recuerda quien quiero ser y lo que he venido a hacer”.

Un sencillo y a la vez profundo manifiesto para encontrase a sí misma, para “hablarme a mi…para poder hablarte a ti.. para poder compartir, para poder decidir como yo quiero vivir”

"Existimos para construirnos y ayudar a la buena existencia de toda vida que rodea la nuestra", dice la promoción de la artista.

AROMA

Tengo el aroma de esta vida que me toca

me sube por el cuerpo

el fuego que me provoca

tengo tu boca recorriendo mi boca

que me habla y me toca la MENTE X4

contigo todo es suficiente

contigo y con toda mi gente

vivir el regalo presente

tengo el aroma que me provoca

a ser mejor que ayer

tengo el aroma

que me provoca

que me contagia a hacer

tengo el aroma que me emociona

que me recuerda quien

soy y quien quiero ser

lo que he venido a hacer

ni pa tras ni pa lante

yo me quedo aqui

solo para mirarte

no hay mal

que por bien ya no pase

yo fluyo como el aire

si todo esta mal

arreglaremos este desastre

para que perder el tiempo que ganaste

yo voy a decidir disfrutarte

mejorarme

amarme

hablarme a mi…

para poder hablarte a ti..

para poder compartir

para poder decidir

como yo quiero vivir

tengo el aroma de esta vida que me toca

me sube por el cuerpo

el fuego que me provoca

tengo tu boca recorriendo mi boca

que me habla y me toca la MENTE X4

contigo todo es suficiente

conmigo y con toda mi gente

vivir el regalo presente

me paro

acelero

me estanco

me reto

me subo

me bajo

me tiro en el suelo

luego me levanto

vuelo hasta el cielo

contemplo el dia

y pido un deseo

que bonito es vivir

estando despierto

que bonito vivir

me sube por el cuerpo

el fuego que me provoca

tengo el aroma

me fluye

me transforma

usemos esta fuerza

contagiosa

pa quitarnos por fin las esposas