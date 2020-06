'Apátrida', el nuevo tema de Brisa Fenoy dedicado a los refugiados

La artista algecireña Brisa Fenoy presentará este viernes, 19 de junio, Apátrida su nuevo tema musical en el que la cantante vuelve a dar una nueva muestra de su fuerte compromiso social. El lanzamiento será en la víspera del Día Mundial del Refugiado.

Apátrida surge como una aportación más a la reflexión necesaria, a la toma de conciencia de que la especie humana forma una gran, una inmensa familia, según la artista. "Una familia aquejada por enormes dificultades y también que realiza enormes esfuerzos para sobrevivir. Sigue la estela de Jerico un tema que planteaba preguntas como esta: Si tenemos el mismo cuerpo, ¿por qué no tenemos la misma casa?", defiende Fenoy. El tema es el siguiente tras Fábricas de miedo, difundido durante la pandemia de coronavirus.

El 20 de junio de cada año Naciones Unidas pretende centrar la atención mediática en la emergencia humanitaria que sufren millones de seres humanos que han tenido que huir de su tierra para salvar la vida. Los refugiados, las personas que buscan refugio en otros lugares para vivir dignamente, humanamente.

"Podríamos ser cualquiera de nosotras o nosotros los siguientes en un mundo que ya no es seguro, que se encuentra convulso por los enormes desequilibrios generados por una economía depredatoria a escala nunca antes experimentada por la humanidad", agrega.

Apátrida se asoma tímidamente a las preguntas que se hacen muchas de esas personas refugiadas: “¿Qué soy sin ser nada? ¿Qué digo sin palabras? ¿Qué construyo sin nombre? ¿Qué voto sin patria?... Para mí, para vivir”. También recoge los sueños que les ayudan a seguir buscando, a seguir viviendo: “Sueño con un avión. Sueño con ese barco que me lleve lejos. Sueño con un amor que nunca me dieron. Sueño con ese sueño que me lleva lejos”.

Naciones Unidas informa: “Cada minuto, veinticuatro personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror”. Y en esa huida millones de ellas pierden su “patria”. Son Apátridas que “se encuentran atrapadas en un limbo jurídico y no son consideradas como nacionales por ningún país afectando el disfrute de sus derechos básicos.”

Brisa Fenoy ha venido colaborando con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en varios eventos. La comisión trabaja los 365 días de cada año y mediante este vídeo anima a sintonizar con la situación de las personas refugiadas. Este tema “Apátrida” se suma a este generoso y humanitario objetivo.