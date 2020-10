Aranda pasa una nueva fase para ser elegido gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes

Ramón Aranda, concejal del PP de San Roque, ha pasado una nueva fase entre los candidatos que optan a hacerse con el puesto de director gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes del Campo de Gibraltar. Su posible elección ha sido denunciada por el alcalde de San Roque y vicesecretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, que habla a las claras de que los populares tratan de "enchufar" a Aranda.

Fuentes socialistas apuntan que el tribunal ha introducido una prueba escrita en el examen que se realizará esta semana a distancia y que no figuraba en las bases iniciales del concurso, lo que, a su juicio, no hace sino aumentar la sospechas de que se prepara un pucherazo en el proceso. "Seguimos sospechando que el concejal del PP no reúne los requisitos necesarios", apuntó ayer la citada fuente.

Ruiz Boix subrayó el pasado mes de agosto que el procedimiento administrativo puesto en marcha busca revestir de apariencia de legalidad un caso de "dedocracia". Más aún tras las declaraciones tanto de la portavoz del PP, Marina García, como de la concejal Mercedes Caravaca (esta última en una red social). "Hay unas manifestaciones por parte del PP de apoyo a Ramón Aranda si sale elegido para el cargo cuando aún no hay designación ni se ha abierto el proceso", según Boix.

Para Ruiz Boix, Aranda no cumple con las bases de la convocatoria que, entre otras estipulaciones, exige cinco años de experiencia. "Ramón Aranda no tiene relación con el transporte, ni con la gestión de recursos humanos ni con el concepto del autobús más allá que una fiscalización mensual del servicio urbano ante el Pleno de San Roque", recalcó.

Réplica del PP

El Partido Popular de San Roque lamentó las manifestaciones del regidor sanroqueño en un comunicado. "Parece que nuestro alcalde está muy preocupado por nuestros concejales”, apuntó Marina García, portavoz del PP sanroqueño.

Desde el PP, "podemos entender que cualquier candidato que no sea propuesto por el señor Ruiz o el grupo socialista no va a ser bien acogido, pero de ahí a las manifestaciones públicas del edil sanroqueño valorando a nuestro compañero Ramón Aranda no las vamos a tolerar. Aprovechamos para invitar al alcalde a que de verdad se informe del currículum de nuestro concejal y deje de decir tantas sandeces".