Andalucía Bay 20.30: ¿Qué es esta plataforma que plantea un partido político independiente del Campo de Gibraltar que quiere llegar al Congreso de los Diputados?

A la pregunta de qué es Andalucía Bay 20.30 se puede contestar de muchas maneras, y todas ellas con algo de verdad. Con lo único que no hay dudas es que es un proyecto nacido por y para el Campo de Gibraltar, la base de toda su existencia.

Tras el anuncio en la mañana del 24 de agosto de que un partido comarcal del Campo de Gibraltar concurriría a las Elecciones Generales de 2023, muchos ojos de la política provincial de Cádiz se volvieron hacia Juan María de la Cuesta, portavoz de Andalucía Bay 20.30. El paso está dado, el próximo 3 de septiembre presentan sus intenciones para los próximos comicios.

¿Qué es Andalucía Bay 20.30?

En palabras de su portavoz, "Andalucía Bay 20.30 no es un partido político, ni lo será. No es un lobby, ni lo será. Es un think thank, una plataforma civil". Un paseo por las redes sociales de esta formación dan una idea acerca de los discursos e ideas que defiende esta plataforma. Con frases lapidarias como "Bruselas debería establecer en Algeciras la Capital Europea para Asuntos de África", muestran sus aspiraciones y exigencias de situar al Campo de Gibraltar un escalón más por encima.

Para Juan María de la Cuesta, su proyecto estudia la situación del Campo de Gibraltar, a partir de la contribución de "profesionales independientes comprometidos" para presentar iniciativas en consecuencia. Uno de sus principales caballos de batalla es el ferroviario. Tal como lo ven, el Campo de Gibraltar está mal comunicado, con deficientes infraestructuras y totalmente desatendido. En redes, no hay día que no se cristalice en palabras el hartazgo con esta cuestión.

¿Cuál es el objetivo de Andalucía Bay 20.30?

En el horizonte está el conseguir que el Campo de Gibraltar sea la novena provincia andaluza. La gran reivindicación de Andalucía Bay 20.30, para lo que quieren llegar hasta el Congreso de los Diputados, es que la Comarca se gane su sitio entre las provincias andaluzas por toda su repercusión económica e importancia. "Este proyecto podría ser la configuración de una nueva provincia, la de la Comarca de Gibraltar que nace de la desafección y del hartazgo", avisa.

Aunque, según Juan de la Cuesta, el principal objetivo es "conseguir pleno empleo de calidad en la Bahía de Algeciras en 2035". Esta propuesta política insiste en que la posición geoestratégica del Campo de Gibraltar, sus recursos naturales, su potencial logístico y su población hacen de esta zona algo único.

Su portavoz dice que se presentan porque ven carencias y falta de liderazgo para crear un plan de futuro. "¿Qué quiere ser de mayor el Campo de Gibraltar?", pregunta retóricamente antes de pasar a enumerar problemas. Desde esta plataforma se asegura que es necesario mejorar el posicionamiento portuario, al contar con uno de los puertos más importantes de España.

En definitiva, sostiene que precisan algo vertebrador e ilusionante que genere orgullo de pertenencia en el conjunto de los 272.000 ciudadanos de la comarca".

Estos son algunos de los proyectos por los que lucha Andalucía Bay 20.30

Andalucía Bay 20.30 es una plataforma propia del Campo de Gibraltar que arguye que los otros partidos políticos no tienen interés en mejorar y cambiar la situación de esta zona de la provincia de Cádiz. Por ello, tienen un carácter independista y con necesidad de llevar por su cuenta las demandas a Madrid.

Uno de sus puntos de fricción más habituales con el Gobierno central es la conexión ferroviaria del Campo de Gibraltar. De ahí que crearan hace años, la plataforma Un Siglo Sin Tren. También hacen mucho hincapié en la importancia de Algeciras como ciudad de la Bahía y su posicionamiento estratégico como polo económico fundamental. En lo cultural, también intentan darle un plus a la zona. Un ejemplo es el maratón de lectura de El Quijote, organizado hace un año.