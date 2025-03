Torremolinos-Balona:... y si el tiempo no lo impide

La Real Balompédica Linense, envuelta en una grave crisis de resultados y credibilidad, regresa este domingo, 42 años, tres meses y 20 días después de su última visita, a El Pozuelo en el que no conoce la derrota para medirse al Juventud de Torremolinos, en duelo de la vigésimo sexta jornada del grupo IV de la Segunda Federación. Los albinegros convocan a 19 futbolista. No entran en esa lista Fran Carbiá, Alberto Fuentes, ni Pepe Greciano. Las lluvias incesantes en la provincia de Málaga y el estado del terreno de juego no solo van a condicionar el desarrollo del choque, sino que incluso ponen en tela de juicio, a tenor de las previsiones, la celebración del mismo.

La Balona, a la que una victoria en siete partidos ha descolgado hasta la plaza que puede condenar a jugar la promoción de permanencia, afronta la visita a un Juventud de Torremolinos que a pesar de tener un partido menos, ocupa la segunda posición. Los albinegros se aferran a que han puntuado en ocho de sus trece desplazamientos y a que han ganado en campos tan aparentemente complicados como los de La Unión o el Atlético Antoniano para mantener la confianza en un buen resultado que impida su caída a la zona de descenso en el caso de que el Xerez DFC del exbalono Fernández Rivadulla derrote en Chapín al Recreativo de Granada.

Los albinegros desplazan este domingo a 20 futbolistas. En la relación destaca la presencia de Connor Ruane, que no había estado siquiera en una pre-lista desde noviembre como consecuencia de una fractura de peroné, y de Luis Martínez, que regresa una vez cumplida su sanción por la expulsión que le costó a su equipo la derrota en Murcia ante el UCAM. No forman parte de la lista de viajeros son Fran Carbià, que estará apartado de los terrenos de juego al menos durante un mes, y Alberto Fuentes, que no puede alinearse frente al Juventud de Torremolinos por mor de un acuerdo al que llegaron ambos clubes el pasado verano. Tampoco está técnicamente convocado Pepe Greciano, en su caso por decisión técnica, aunque el futbolista acompañará a la expedición.

En cuanto a la alineación, que como siempre es fruto de la especulación, todo indica que Luis Martínez volverá al once y que Dani Villa encontrará recompensa a sus buenos minutos ante el Estepona con la titularidad. Existe la posibilidad, remota, de que Connor Ruane regrese al costado izquierdo, aunque parece prematuro, sobre todo porque la aportación de Fran Moreno en esta etapa no ha sido ni mucho menos deficiente.

El preparador albinegro, Javi Moreno, asume que la afición esté “desilusionada”, pero confía en que su equipo sea capaz de competir como lo ha hecho en los últimos desplazamientos. “Sólo quiero mandar mensajes positivos al vestuario, que los jugadores sean positivos y vayamos en la misma dirección”, dijo el preparador en su comparecencia prepartido.

“Quiero que los jugadores sean positivos”, recalcó. “Nos quedan nueve jornadas y hay que hacer todo lo posible por salvar al equipo. Tenemos 30 puntos y hay que intentar ganar cuatro o cinco partidos como mínimo”, analizó. “En lo único que tenemos que pensar es en ganar cada domingo”.

De su rival de esta jornada comentó: “Es un equipo que ha perdido dos partidos, tiene muy buenos números, es correoso, difícil y cuenta con un entrenador que conoce la categoría”.