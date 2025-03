La Balona pierde a Fran Carbià, al menos, durante un mes

La Real Balompédica Linense hará frente al encuentro de la vigésimo sexta jornada del grupo IV de la Segunda Federación que le enfrentará este domingo (12:00) al Juventud de Torremolinos al menos, con dos bajas, y ambas muy relevantes: las de los atacantes Fran Carbià, lesionado, y Alberto Fuentes, que no puede alinearse frente al conjunto verdiblanco por el acuerdo al que llegaron en verano ambos clubes. Algo muy similar a la cláusula del miedo.

Malas noticias para la Balona. El delantero catalán Fran Carbià, que el pasado domingo tuvo que renunciar al partido con el Estepona en el Ciudad de La Línea al sentir unas molestias durante el calentamiento, sufre una pequeña rotura muscular que le mantendrá apartado de los terrenos de juego, al menos, durante un mes.

Esta tercera lesión del tarraconense en el presente curso no puede llegar en un momento más inoportuno. Precisamente cuando el equipo de La Línea, afincado en la plaza que al final de la temporada puede obligar a disputar la promoción por la permanencia, está más necesitado pierde a uno de sus referentes en ataque. El vestuario espera que su ausencia no vaya más allá de un mes, pero no es ningún secreto que con los problemas musculares nunca se puede predecir la fecha de la vuelta a los terrenos de juego de los deportistas.

Para el partido en Torremolinos da la casualidad que un futbolista que se puede considerar su relevo natural, Alberto Fuentes, no podrá jugar. Como ya sucedió en la primera vuelta, prevalece el acuerdo privado entre ambos clubes. Fuentes había llegado el pasado verano a un acuerdo con el equipo que entrena Antonio Calderón cuando recibió la oferta de los linenses. La insistencia del futbolista en recalar en el conjunto balono propició que los malagueños le abriesen la puerta pero pusieron como condición que no se enfrentase a ellos esta temporada. Una curiosa versión de la cláusula del miedo, toda vez que no llegaba cedido.

La Balompédica recupera para este partido a Luis Martínez, que cumplió su partido de sanción ante el Estepona y solo queda por saber si Javi Moreno recuperará por fin a Connor Ruane, que sufrió una fractura de peroné a mediados del pasado mes de noviembre, o si considera que el británico debe aún esperar una semana más.

En el conjunto de casa es baja un exbalono, Nico Delmonte. El zaguero, que se incorporó al equipo a mitad de noviembre, debía cumplir su inhabilitación por acumulación de tarjetas la pasada semana en el duelo ante el Águilas. Pero éste fue suspendido debido al estado en el que las lluvias que cayeron en la comunidad murciana dejaron el terreno de juego de El Rubial.

Al no haberse celebrado el encuentro, el futbolista debe cumplir su castigo en el siguiente que juegue su equipo, que no es otro que el que le enfrenta a la Balona.