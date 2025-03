De la Balona, a compartir vestuario con Neymar

Jugó una decena de partidos en la Real Balompédica Linense en la temporada 1991-92, aquella en la que el equipo de La Línea descendió a Tercera división. Más de 30 años después comparte vestuario del mundialmente conocido Santos de Brasil con quien ha sido (y aún lo es) una de las grandes estrellas del fútbol planetario: Neymar Júnior. No es otro que el portero malagueño José Francisco Belman, que en la actualidad es entrenador de porteros del principal referente deportivo del estado de São Paulo.

Belman, que la temporada precedente había defendido los intereses del Fabril, llegó a la Balona muy joven, cedido por el CD Málaga, en cuyas categorías inferiores había comenzado su formación. A pesar de que la campaña precedente la Balompédica había acariciado el ascenso a Segunda división, no lo hizo en el mejor momento y no tanto por la entidad de la plantilla, que seguramente tenía un potencial superior al que demostró, sino por la gravísima crisis económica que envolvía al club, que estuvo a puntito de sufrir un descenso administrativo al final del curso como consecuencia de los impagos a jugadores y entrenadores.

Formaban parte de aquella plantilla, dirigida primero por Gabriel Navarro Baby y más tarde por Carlos Pacheco, entre otros, los metas Isidoro Cabrera y el añorado Ángel Ugerte, además de los jugadores de campo: José Manuel García, David Rico, José Luis Mancilla, Jorge Pirri, Juan Arias, Juan Carlos Portillo, Pedro Montero, Juan Hoyos, Chema Serna, Francisco Gaitán, Javier Umbría, Rafa Sanz, Manolo Ahumada, Jesús Monroy, Armando Hernández, Manuel Rangel, Jorge Báez, Carlos Balebona, Ramón Pavón, José María Casasola, Francis Aparicio, Miguel Ángel Barranco...

El guardavallas malagueño, que abandonó la entidad antes de que finalizase la temporada, jugó once partidos, diez de ellos como titular y encajó 20 goles. La cifra está un poco desvirtuada, toda vez que le correspondió defender el marco en el recordado 7-1 que los albinegros encajaron en el Francisco de la Hera a manos del Extremadura de Almendralejo el primer día de noviembre de 1992.

Tras su paso por La Línea el portero fue captado por el Zaragoza, con el que llegó al primer equipo en la temporada 1994/95. El 28 de mayo de 1995 vivió un debut soñado para cualquier guardameta. En un encuentro contra el Compostela en La Romareda, en un partido que terminó 5-3. Belman saltó en el terreno de juego en el 78' tras la expulsión de Andoni Cedrún (hijo del también exbalono Carmelo Cedrún). Su primera intervención fue detener un penalti lanzado por el danés Christensen, un momento inolvidable para el portero. Su andadura en Zaragoza terminó en la temporada 96/97.

Jose Belman, durante un entrenamiento con Santos

Luego pasó por Real Valladolid, Hércules, Gillingham británico y Nacional de Portugal, con el que llegó a enfrentarse al Sevilla FC en competición europea.

Inició su andadura como preparador de porteros en el filial del Real Madrid y después pasó por clubes de Portugal, México, Catar, Escocia, Arabia Saudí y Argentina, hasta desembarcar en Brasil de la mano del Red Bull Bragantino, del que dio el salto al Santos en la Serie A.

En una entrevista a Málaga Hoy, periódico como Europa Sur del Grupo Joly, el exguardameta realiza una valoración de lo que ha supuesto el regreso de Neymar Junior al club de su vida, consumado el pasado cinco de febrero.

Neymar, visto por Belman

Neymar Junior, con el Santos

"La llegada de Neymar supuso un antes y un después, fue una locura para la ciudad y el fútbol brasileño. Antes había diez o veinte periodistas en los entrenamientos, y ahora son cien. Incluso llegaba en helicóptero en sus primeras sesiones. Fue un espectáculo y una motivación para todos nosotros”, comenta.

''La dimensión de Santos es muy grande. Pero se ha multiplicado por mil con su llegada. Aunque él es Santos y Santos es Neymar, cuando él se marcha, sigue esa dimensión de Santos de O Rei Pelé, un equipo campeón de todo... La dimensión como club la tiene", añade.

"Lo que pasa que no hay difusión de la liga brasileña. Todo lo que mueva Neymar, va a tener una difusión audiovisual. Él, en cierta parte, facilitó que esté aquí hablando. Quizás sin su llegada, hubiese sido más complicado. Esa repercusión somos conscientes de que está. Creo que voy a hacer muchas entrevistas en este periodo (risas)'', abunda.

El malagueño asegura haberse sorprendido, para bien, del carácter del astro brasileño: ''Por ejemplo, este último partido ha sido muy amable. Los compromisos que tiene cuando acaba el partido son una locura, porque lo está esperando mucha gente fuera. Mi pareja es brasileña, le quería conocer y le pedí el favor de si era posible, perdiera un minuto y se la presentaba. Él dejó a mucha gente que tenía delante y fue a saludarla. Parecía que se conocían de toda la vida".

"Con eso te muestra la humildad que tiene y lo allegado que es con la gente que le rodea. Es una persona que, hasta que no lo conoces, no valoras lo humilde que es. Es un jugador tan atrevido que no parece lo que es. Cuando estás al lado de él y tratas, lo conoces mejor'', sostiene.

El portero también desliza en esa entrevista, sobre su paso por la Balona: “No fueron nada bien las cosas por problemas económicos. De hacer un equipo para ascender, nos metimos de media tabla para abajo y acabamos descendiendo"