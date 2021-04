El entrenador del Real Murcia, José Luis Rodríguez Loreto, compareció este domingo tras la derrota de su equipo ante la Real Balompédica Linense (1-0) y calificó el resultado como "injusto", además de considerar que el árbitro "debió frenar las interrupciones" de su rival.

"El resultado es injusto. Fuimos superiores en la primera parte en dominio, con el balón. En la segunda cometimos un error que nos penalizó mucho y con un jugador menos y con todos los parones que hubo, no cogimos el ritmo del partido. Aún así, creo que el resultado es muy muy muy duro por lo que hicimos en el terreno de juego", comenzó el exjugador del Betis y Cádiz, entre otros equipos.

Sobre las consecuencias de la derrota, afirmó: "Hay que ganar la semana que viene sí o sí. Estamos jodidos porque creo que el equipo no fue merecedor de esto. En la primera mitad, el árbitro debió frenar las interrupciones. No tengo ninguna crítica hacia el Linense, porque hizo lo que debía o entendía que debía hacer, pero el colegiado tiene que cortar eso. No puede añadir seis minutos cuando ha quitado a los recogepelotas y luego se perdió más tiempo".

"Su gol ocurrió cuando teníamos superioridad de jugadores en el segundo palo, por lo que la derrota es consecuencia de no meter y de un error grave de nosotros. Si haces un partido como el de hoy (por este domingo), no metes y cometes errores, es imposible. Para tener opciones tenemos que ganar ahora cuatro partidos, esperar a los demás resultados y no cometer errores. Ahora mismo estamos jodidos y no podemos pensar en mañana", continuó.

Preguntado por si no le da méritos a los de Antonio Calderón por su victoria, respondió: "Es la realidad. A veces en el fútbol el resultado no es lo que se demuestra. Hay que decir la verdad, sin ofender jamás. Lo primero que dije es que la Balona no tiene culpa de lo del árbitro. Hizo lo que tenía que hacer y el que tenía que cortarlo era el árbitro".

"Estuvimos más de medio partido con uno menos. Fue merecido, porque las dos entradas fueron de tarjeta amarilla, pero teníamos uno menos. Podemos decir lo que queramos, pero la objetividad y la claridad es que fuimos superiores, incluso con uno menos. La Balona hizo muy bien en aprovechar su momento y nuestros errores y eso es un mérito, porque nosotros no lo hicimos, pero es un golpe duro para lo que se demostró en el terreno de juego. Es mi humilde opinión", abundó.

Sobre las cinco bajas que acumulaba, entre las que estaba su máximo artillero, Toril, dijo: "Todas las ausencias de jugadores importantes se notan, pero durante el partido tuvimos opciones sin esos futbolistas, con jugadores del filial que lo hicieron muy bien".