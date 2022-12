Rafa Escobar: "Es un punto fuera de casa para estar satisfechos"

Rafa Escobar se mostró "satisfecho" por el empate cosechado por la Balona en Majadahonda. "En este grupo y en esta categoría no es fácil sumar fuera de casa, es un punto para irse satisfechos", manifestó el técnico de la Real Balompédica Linense.

"Fue partido competido, disputado, con dos equipos en una situación bastante delicada, aunque creo que demostramos que tenemos fútbol y plantilla para seguramente tener más puntos de los que ostentamos el uno y el otro", comenzó Escobar su comparecencia ante los medios de comunicación.

"Mi equipo estuvo muy bien en la primera parte. Creo que rayamos con nota muy alta los primeros 45 minutos: maniatamos al rival y cuando nos asentamos, cogimos el balón en medio campo y estuvimos cómodos, haciendo fútbol y haciendo daño por las bandas", valoró Escobar. "Sabíamos que si éramos capaces de conectar y buscar las bandas íbamos a hacer daño, y tuvimos varias ocasiones, además del posible gol anulado, un palo... dimos un nivel muy alto", insistió.

"En la segunda pienso que estuvimos bien quitando esos 15-18 minutos en los que ellos apretaron y fue cuando llegó el 1-1. Ellos tenían que arriesgar, pero creo que fue una buena segunda parte por el conjunto. Cuando pudimos salir a la contra, lo hicimos y no nos conformamos. Al final, esta mitad fue mucho más igualada y hubo opciones en las dos porterías", aceptó. "Te tienes que ir satisfecho porque en este grupo y en esta categoría no es fácil sumar fuera de casa. Es un punto más y tenemos que hacerlo bueno como siempre decimos en el siguiente partido en casa".

Escobar entiende que el partido se pudo hacer largo para los linenses: "Quizás sí porque el equipo trabajó muy bien y dependíamos mucho de las bandas, que tras ese esfuerzo y estaban fundidos. Movimos alguna pieza para dar oxígeno", explicó.

Sobre el tanto anulado, el técnico de la Balona dio su opinión: "El gol no lo veo. Me comentan que entra pero desde mi posición no puedo decir. Si lo anulan lo habrán visto más claro que nosotros aunque Borja nos dice que el balón entra".