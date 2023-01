Raúl Casañ: "Para ganar a la Balona teníamos que ser solidarios y contundentes"

Raúl Casañ, el entrenador de Unionistas, destacó el compromiso de sus jugadores para sacar adelante la victoria en una plaza difícil como el Municipal de La Línea, donde la Balona no conocía la derrota con Rafa Escobar. "Para ganar aquí teníamos que ser solidarios y contundentes", manifestó.

"Estoy contento por ellos, por los jugadores, que son los protagonistas", se expresó el técnico del conjunto de Salamanca. "Contento con todos, cada uno en su faceta porque aportaron, unos mejor que otros, pero todos en su papel. Cuando nos pusimos por delante, trabajaron mucho y felicito a todo el equipo. Los jugadores se dejaron la piel y es lo primordial", valoró.

Alabado por el nivel defensivo de Unionistas, Casañ apuntó que la Balona "tuvo algunas acciones" y explicó que el plan de Unionistas era "alternar en el juego, hacer un poco de todo", detalló el técnico, que vigiló que los atacantes de la Balona "no tuvieran acciones por dentro, en el uno contra uno".

"No hay que desmerecer a la Balona. Ellos vienen de un gran partido en Córdoba, de ganar cuatro seguidos en casa... eso aunque los entrenadores no queramos puede afectar", opinó. "A veces ese rebote que entra o no cambia el punto de vista de todo, pero hay que valorar un partido más allá de perder o ganar. Para ganar aquí teníamos que ser solidarios y contundentes y mi equipo trabaja, corre, es una piña... ese ADN en esta liga no lo podemos perder porque si bajamos el pistón...".

Sobre los retoques en el once, Casañ es partidario de "tener a todos enchufados cada partido y en toda la temporada, quiero que todos se sientan partícipes".

Para el preparador de los charros, la primera mitad de la temporada es positivo: "Ha sido una primera vuelta en el que el tramo inicial estuvimos a buen nivel de juego, merecimos más, luego tuvimos un bache y nos costó. Con 25 puntos estamos bien, creo que merecimos algún punto más pero el fútbol pone a cada uno en un sitio. Ahora viene una segunda vuelta muy dura. Ganar un partido cuesta un mundo y queda mucho por delante para pelear y cumplir nuestro objetivo principal".