Rafa Escobar: "El equipo lo intentó todo, pero no tuvimos el día ante un rival que defendió bien"

Rafa Escobar, el técnico de la Balona, lamentó la oportunidad perdida tras la derrota ante Unionistas de Salamanca en el Municipal este miércoles. El preparador albinegro entiende que su equipo estuvo "espeso" aunque lo intentó "todo", especialmente tras el "lapsus" que facilitó el gol de los charros.

"Fue un partido extraño", empezó su análisis el entrenador de la Balompédica. "Comenzamos tirando el córner y creo que no entramos todo lo bien que hubiéramos deseado, de hecho creo que las dos ocasiones de ellos se las fabricamos nosotros por dos descuidos. La última parte de la primera mitad el equipo se hizo un poco con el control del encuentro, tuvimos la ocasión de Toni que no la materializamos, pero se ve la idea que teníamos", explicó.

"En la segunda, solamente existió el fallo nuestro de mal entendido entre Nico y Connor que ocasionó el gol y poco más", manifestó. "Todo lo demás fue propuesta nuestra. Intentamos por todos los medios buscar el gol, las ocasiones y creo que tuvimos varias para habernos metido al menos en el partido, pero por mucho que hubiéramos hecho no era nuestro día. No se le puede poner un pero al equipo porque tuvo actitud y la idea de buscar al rival, pero Unionistas estuvo muy serio, no concedió, arriesgó poco, se encontró el 0-1 y a partir de ahí prácticamente se vion con los tres puntos, bien plantado en su terreno", resumió el balono.

Escobar aceptó la falta de lucidez de los suyos: "Estuvimos espesos, no tuvimos la claridad de otros días. Intentamos abrir por banda, juego interior, todo, por eso no se pueden poner peros, pero enfrente había diez jugadores defendiendo bastante bien y eso también cuenta", subrayó.

Sobre los cambios en el once, el cordobés señaló que "había que meter refresco con respecto a Córdoba". "Es verdad que estuvimos planos, nos faltaba verticalidad, por eso el cambio al inicio de la segunda parte, con Antonio el equipo tuvo otro cariz, más profundo", apuntó. "Y el rival estuvo muy bien en el aspecto defensivo, cerró bien por dentro, fuera había ayudas y las ocasiones que tuvimos no la materializamos".

"Creo que hicimos una buena segunda parte quitando el lapsus del gol, que es un regalo", reflexionó Escobar, que entiende que la gesta del pasado domingo pudo pasar factura: "Cuando vienes de hacer una hazaña... sabíamos que podía ocurrir esto y lo dijimos al vestuario, pero son humanos. Los jugadores hicieron un desgaste terrible en Córdoba y querían hacerlo bien, pero el subconsciente te puede hacer una mala pasada".

"Ahora hay que levantarse, ahora se tiene que ver al conjunto porque el domingo tenemos otra finalísima", remarcó Escobar. "Vuelvo a hacer un llamamiento porque entre todos vamos a sacar esto adelante, necesitamos el calor de la afición, que sabe muchísimo y es inteligente".