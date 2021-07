La Real Balompédica Linense todavía no ha desenfundado a Fito Miranda, uno de los fichajes de lujo del nuevo proyecto balono para el desembarco en la Primera RFEF. El extremo, que aterrizó poco antes del amistoso contra el Cádiz, está deseoso por estrenarse con la elástica albinegra y empezar a coger ritmo con el plantel de Romerito. El atacante tiene claro que ha venido a la Balona para "dar guerra".

Tras la cancelación del ensayo ante el Al-Shabab saudí y salvo que el club programe un test antes, el primer partido de Miranda con la Balona será ante el Atlético Baleares, su último club, el 8 de agosto en el Municipal. "Estoy con ganas ya de ir entrando en juego. El partido contra el Baleares me hace mucha ilusión porque podré saludar a mis excompañeros y a ver si podemos darles un poco de caña", dice de manera distendida el barcelonés.

Fito tiene claro que lo primero es ponerse a tono y conocer al grupo: "Llegué un par de días antes del partido con el Cádiz y ahora, después de dos meses y medio sin competir, lo primordial es aclimatarse e ir cogiendo el ritmo con el grupo de compañeros. Lo más importante en la pretemporada es no lesionarse", explica el futbolista.

Como espectador del envite ante todo un Primera como el Cádiz, el balono extrajo vibraciones positivas: "El equipo me dio muy buenas sensaciones ante el Cádiz. Creo que competimos bien, que se vio a un conjunto ordenado y que puede dar mucha guerra", afirma.

"Creo que esos pueden ser los pilares sobre los que levantar nuestra forma de juego para una temporada que va a ser dura, tener orden defensivo y estar todos muy comprometidos para dar guerra ante cualquier rival", reflexiona Miranda, que ha interiorizado ya la filosofía de Romerito.

"Lo importante es que funcionemos como un equipo"

El futbolista sabe que como pieza del ataque acaparará muchas miradas: "Cada uno vamos a tener nuestro rol y lo importante es que funcionemos como un equipo, como un vestuario unido. Creo que el club ha apostado fuerte en todas las posiciones, no solo en ataque, y en general ha armado un gran equipo", sostiene Miranda, que avisa de que se adapta "a ambas bandas".

Una de las personas que influyó positivamente en la decisión de Fito Miranda de fichar por la Balompéidca fue Jordi Roger, actual director deportiva del Baleares y exentrenador de los albinegros. "Roger me habló muy bien de La Línea y de la Balona y eso siempre ayuda a uno a decidirse. Me dijo que la Balona es un club humilde pero exigente y que tiene una gran afición", reconoce el catalán, que también se acuerda de Jesús Estrada (expreparador físico de la Balona con Roger). "También me dio muy buenos consejos".

Para Fito la Primera RFEF abre un nuevo horizonte en el fútbol español, una categoría en la que a priori no hay peces pequeños: "Uno mira el calendario y asusta -bromea-, pero es que todos los equipos van a ser duros y fuertes, todos", advierte. "El club que está aquí es que ha hecho méritos para ser de la Primera RFEF, la Balompédica también. Así que yo creo que va a ser importante hacerse fuerte en casa para empezar con confianza", analiza.

En su dilatada trayectoria, con un ascenso a Segunda con el Sabadell, Fito Miranda también sabe lo que es competir en el extranjero: "Tuve una aventura en la India y aquello es otro mundo", confiesa. "Casi todos los equipos tienen varios jugadores extranjeros que le dan ese toque exótico pero el fútbol es muy diferente. Es una experiencia bonita de vivir aunque se echa de menos el fútbol de aquí".