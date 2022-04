Rubiales cita a la Primera RFEF para advertir de posibles recortes en los derechos de TV

La Real Federación Española de Fútbol ha citado a los cuarenta clubes que compiten en la Primera RFEF a una reunión que tendrá lugar a mediodía del próximo lunes once de abril en la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid). El orden del día lo componen dos puntos enormemente complejos, el primero un informe sobre los derechos de televisión. El segundo, “acuerdos sobre criterios para ocupar plazas que eventualmente pudiesen quedar vacantes” en la mencionada tercera categoría del escalafón nacional.

No ha durado mucho la calma chica en Primera RFEF. El presidente de la Española, Luis Rubiales, ha citado de nuevo a los clubes y lo ha hecho en una fecha que se antoja tan impropia como el comienzo de la Semana Santa. El orden del día ha puesto en alerta a la mayoría de los representantes de las entidades.

El primer apartado es la consecuencia del cisma que protagonizan la propietaria de los derechos, la ITT luxemburguesa Fusch Sport, y Footters, que había venido llevando a cabo las transmisiones en España.

El periodista Ángel García, responsable de las archiconocidas cuentas de redes sociales Cazurreando, explica que por la información que maneja, Fusch se acogerá a una clausula del contrato -que en principio era para tres temporadas- y que le permite reducir la aportación en caso de que no se cumpliesen las expectativas de explotación (70.000 abonados) como de hecho ha sucedido en este curso.

La actual concesionaria abona en esta temporada inaugural de la nueva categoría 9.490.000 euros por diferentes conceptos (8.330.000 directos y 1.160.000 adicionales) y Ángel García sostiene que la oferta para los dos años que restan de acuerdo no superaría los seis millones.

Eso quiere decir que, de acuerdo a la cantidad que percibe cada club (40% de solidaridad, 30% por los puntos obtenidos en su grupo, 20% en virtud de sus audiencias de TV y un 10% por diferentes conceptos relacionados con su cantera) algunos podrían dejar de ingresar hasta 100.000 euros de cara a la próxima campaña. Un golpe durísimo para los presupuestos, especialmente para los de los más modestos.

En lo que se refiere a los “acuerdos sobre criterios para ocupar plazas que eventualmente pudiesen quedar vacantes” muchos lo han entendido como un nuevo desafío a las entidades que formaron la Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional, de cuya fundación participaron Real Balompédica Linense, Linares Deportivo, Dux Internacional de Madrid, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes SAD y CF Rayo Majadahonda SAD, a los que poco después se sumaría el Real Unión de Irún.

En el transcurso de la anterior asamblea la Federación amenazó a esta media docena de participantes en la Primera RFEF con no permitirles jugar la próxima campaña en la división, ya que, sostiene la Española, tienen vetado el derecho de asociación. Los presidentes de este Club de los Seis siguen adelante con su actividad porque sostienen que solo defienden sus derechos comerciales y que en ningún momento aspiran a organizar una competición paralela, que es lo que está prohibido por las organizaciones internacionales.

Pero para lo que en opinión de muchos es un nuevo reto a los clubes díscolos, otros lo entienden como una medida de previsión. La Federación es consciente de que puede encontrarse con un aluvión de denuncias de futbolistas ante la Comisión Mixta porque hay clubes que atraviesan delicados momentos económicos (ya dejó de competir el Extremadura de Almendralejo en el grupo I) y otros que arrastran deudas cuantiosas por las primas de ascenso de la campaña pasada a las que igual no pueden hacer frente.

Siempre según quienes sostienen que éste es el criterio del mencionado epígrafe, lo que pretenden Luis Rubiales y su junta directiva es que esas hipotéticas plazas libres fueran para los clubes de Segunda RFEF que hayan disputado el play-off de ascenso sin conseguir el objetivo y que no se plantee la posibilidad de repescar a un descendido.

“Al final lo que se busca es que clubes como Hércules, Murcia, Numancia o Pontevedra si no logran el ascenso puedan tener una segunda opción, porque son clubes que cuentan con instalaciones con todos los requisitos exigidos y además representan a ciudades en la mayor parte de los casos con un importante número de habitantes y en las que el fútbol tiene un enorme tirón, con lo que supone eso a todos los niveles, incluido el tirón televisivo”, detalla Ángel García.