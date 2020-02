Antonio Calderón, técnico de la Real Balompédica Linense (2-2), afirmó estar "enfadado" tras el empate ante el CD Don Benito (2-2) y opinó que al equipo le faltó "un pelín de sabiduría".

"Fue un partido que se jugó cerca de ambas áreas, con muy poco juego en el centro del campo, sobre todo por la intensidad del Don Benito. Tuvimos la capacidad de adelantarnos en la primera oportunidad de que dispusimos, pero luego estuvimos torpes", dijo.

"Hicimos una falta innecesaria que supuso el empate y le dio al rival nuevos bríos. Después en un saque de banda, que sabíamos que era una jugada que ellos tienen muy trabajada, nos hicieron el segundo, con un penalti un poco tonto, porque si no sabes quién hay detrás no puedes despejar", comentó en referencia a la infracción de Albisua.

"Nos complicamos la vida, pero el equipo se rehizo bien y antes del descanso tuvimos varias ocasiones. Incluso nos anularon un gol, que me dijeron que fue legal. Fue un partido muy complicado ante un rival muy difícil que te somete con balones largos y no tienes tiempo para pensar. No puedes descubrirte porque cualquier balón largo lo pelean y llegan bien desde la segunda línea", analizó.

"Tienes que estar muy concentrado y tienes que tener claro como jugar y ahí nos faltó un pelín de sabiduría. Cuando llega la hora de la verdad los jugadores toman las decisiones dentro del campo. Nos llevamos un punto que, aunque queríamos ganar, visto lo visto se puede considerar justo", añadió.

"No damos por bueno el punto porque como nos pasó ante el UCAM, tuvimos fallos y los fallos nos están condenando. Si no hubiésemos tenido esos fallos tan innecesarios e infantiles... Cuando se pone por delante un equipo como nosotros, con velocidad en las bandas y con recambios, si juega con oficio tiene que ganar", expuso.

"Me voy muy enfadado y no lo doy por bueno, pero es un punto. Veníamos con la intención de sacar tres. Sabíamos que el Don Benito, a pesar de no llevar una buena racha de resultados estaba compitiendo bien. Empezamos el encuentro respecto al resultado bien, pero no supimos mantenerlo y eso me cabrea" finalizó.