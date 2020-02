El Club Deportivo Don Benito afronta el encuentro con la Real Balompédica Linense en medio de un ambiente enrarecido después de cinco jornadas sin conocer el triunfo. Los rojiblancos, que han reforzado su equipo con dos futbolistas en el mercado de invierno, se muestran frágiles en casa, hasta el punto de que han sumado más puntos como visitantes que como locales. Después de acudir al último partido, en Sanlúcar, con siete bajas, la única ausencia confirmada para el duelo de la Balona es Matheus Santana, sancionado. Todos los demás jugadores están convocados, aunque parece poco probable que Artiles e Ismael Heredia se hayan recuperado a tiempo.

El Don Benito, que no gana en casa desde que el 15 de diciembre derrotó al Talavera, aún no conoce el triunfo en la segunda vuelta y aunque el objetivo no es otro que lograr la permanencia por segundo año consecutivo el hecho de que no haya logrado una victoria en sus cinco últimos duelos ha hecho crecer el pesimismo en su entorno.

Los calabazones, que no hay que olvidar que vienen de empatar en Cartagena con diez jugadores y en Sanlúcar a pesar de acudir con siete bajas, se han situado cerca de la zona de máximo peligro y su entrenador, Juan García, ya advirtió que para su equipo en lo que resta de competición “todos los partidos son una final”.

En el mercado de invierno han salido de la caseta Hendrio (Moralo) y Kofi y han ocupado esas vacantes Robe Moreno y Óscar Fernández, que incluso podría entrar en el once aprovechando la ausencia de Matheus Santana. “Creemos que nos pueda aportar y ayudar a seguir creciendo”, asegura el preparador en referencia al recién llegado.

El míster apela a la seriedad defensiva que su equipo mostró en Sanlúcar, donde por cierto fue baja el exbalono Mario Gómez, que es más que probable que reaparezca.

Sobre la Balompédica, comenta el preparador: “Es un equipo muy competitivo y tiene un proyecto para estar más arriba, pero no se les está dando bien los resultados, aunque su puesta en escena te hace estar en alerta”.

“Es un equipo que domina el juego asociativo, trabaja bien las transiciones y es peligrosos”, puntualiza.