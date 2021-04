El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha puesto este jueves en valor la tarea realizada por el presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, y del entrenador del primer equipo, Antonio Calderón, en el transcurso de la recepción oficial al conjunto albinegro para felicitarle por el ascenso a la Primera RFEF (Liga Pro), alcanzado el pasado domingo con su empate en Murcia. La primera autoridad municipal también ha enviado un mensaje de tranquilidad y ha repetido que Ayuntamiento, Balompédica y empresa concesionaria de la obra de remodelación "están trabajando" para que el Municipal cuente con iluminación artificial cuando comience la competición, como exige la Federación Española. Al término del acto Pandalone entregó al alcalde una camiseta de la segunda equipación de la Balona, con los colores de la ciudad, el dorsal "12" y el nombre de la primera autoridad a la espalda.

Franco, acompañado por algunos de los concejales de La Línea 100x100 (Mercedes Atanet, Javier Vidal) y de la oposición (Juan Pablo Arriaga) ha escenificado este miércoles la recepción oficial a la Real Balompédica tras su ascenso, que ha tenido lugar en la escalera de acceso al Museo Cruz Herrera, prácticamente el lugar donde arrancó la exitosa temporada con la presentación de las indumentarias oficiales del conjunto albinegro.

“Como alcalde de la ciudad y como balono confeso para mí es un día importante, que esperemos tengamos que repetir muchas veces en el futuro”, comentó Juan Franco en su intervención. “Que se haya conseguido el objetivo dos semanas antes de lo previsto es para estar más contentos. Nos faltó un poco de suerte para estar en la fase de ascenso a Segunda, pero las cosas vienen como vienen”.

“Lo importante, que era estar la temporada próxima en la Primera RFEF, se ha conseguido”, recalcó. “Estar en ese paquete de cuarenta equipos es fundamental”.

“Por un lado hay que poner en valor la apuesta que está realizando el presidente, que lo está dando todo por este club, que está apostando económicamente de una forma decidida y los resultados están acompañando y por otro por el Ayuntamiento, que como todos sabemos uno de los proyectos emblemáticos que tiene es la construcción del nuevo estadio y a todos nos gustaría que pudiésemos disfrutar de él en esta nueva categoría y que desde ahí pudiésemos empezar a soñar con otros objetivos”, sostuvo Franco.

El alcalde dedicó una parte de su intervención al entrenador, Antonio Calderón, de quien dijo: “Sé que lo ha pasado mal. En este pueblo para lo bueno y para lo malo somos muy intensos y lo mismo que ahora estamos todos muy contentos y muy orgullosos de los logros conseguidos hubo momentos en los que hubo críticas injustas, pero al final los resultados están ahí”.

El presidente, Raffaele Pandalone, quien agradeció las atenciones del alcalde, dijo sentirse “tranquilo y contento” por llegar “a una categoría que está un paso más cerca del fútbol profesional” y recalcó que para que el proyecto siga obteniendo éxitos es importante “ir poco a poco y sin excesos de euforia”.

El empresario italiano, que confesó que en algún momento se le pasó por cabeza “rendirse” expresó su agradecimiento “al míster y a la plantilla, por todo lo que han sabido sufrir y sacrificarse para llegar al objetivo”.

Antonio Calderón expresó su agradecimiento al apoyo expresado por Juan Franco y añadió: “Son días para estar muy felices, porque hemos conseguido un gran éxito y no hay que olvidar que hay equipos con potenciales muy superiores han caído. Éste es un paso más para seguir creciendo y tenemos que agradecer al alcalde el respaldo para contar con un estadio nuevo”.

“Sé que la situación de un entrenador es complicada y que cuando las cosas no salen se habla con el corazón y en ese aspecto tengo un callo, no me afecta y además he sentido siempre el apoyo del club en la persona del presidente y eso nos mantuvo firmes”, deslizó, en términos similares a los que se expresó en la entrevista concedida esta misma semana a Europa Sur.

“Solo me queda felicitar a toda la afición y a toda la ciudad por este logro, porque aunque haya sido un año muy atípico y por culpa de la pandemia no hayamos podido contar con todo nuestro público, yo sé que la ciudad respira fútbol y eso lo hemos sentido”, garantizó. “La Balona va a tener mucho que decir la temporada que viene”.

El capitán Sergio Rodríguez agradeció al alcalde “en nombre de toda la plantilla” su apoyo “en todos los momentos” y se confesó “contento y satisfecho” por lograr “un objetivo que llega después de unos años en los que no se ha pasado bien”.

“Le debíamos esta alegría a nuestra familia y a todos nuestros seguidores y a la ciudad de La Línea”, recalcó.

El turno de intervenciones, previo a la protocolaria fotografía de grupo y a la entrega de la camisola al alcalde, se cerró con la intervención del concejal de Deportes, Javier Vidal: “Quiero felicitar al presidente, al cuerpo técnico y a todos los jugadores y a toda la afición. Solo puedo desear la mejor de las suertes y de los aciertos de cara a lo que ahora viene por delante para que pronto podamos celebrar el ascenso a Segunda A”.

“Éste es un hecho muy importante para nuestra ciudad”, finalizó. “Deportivamente que nuestro equipo esté lo más arriba posible es bueno para La Línea y socialmente es importante que tengamos este escaparate gracias al deporte, gracias a la Real Balompédica”.