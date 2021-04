El Ayuntamiento de La Línea ya ha puesto en conocimiento de la UTE que se encarga de elaborar el proyecto del nuevo estadio de fútbol de la ciudad que existe la necesidad de que el mismo cuente con iluminación artificial antes de que arranque la próxima temporada en caso de que la Real Balompédica consume su ascenso a la Primera RFEF (popularmente Liga Pro), porque ésa es una de las condiciones exigidas por la Federación para aceptar la inscripción de los clubes en la misma.

El alcalde, Juan Franco, y el teniente de alcalde Juan Macías se reunirán el domingo antes del encuentro entre Balona y Sevilla Atlético con el presidente albinegro, Raffaele Pandalone, para tratar ese asunto, pero la primera autoridad municipal huye de los mensajes de alarmismos y recalca: “Ojalá nos encontremos con ese problema, porque eso significará que la Balona ha logrado el ascenso”.

La Real Federación Española de Fútbol expuso el pasado jueves a los 30 clubes de la Segunda B que ya tienen garantizada plaza en la nueva Primera RFEF y a los 32 (entre los que se encuentra la Balompédica) que optan a ella el sistema de competición y las condiciones administrativas y de instalaciones que serán de obligado cumplimiento para poder inscribirse en la misma una vez se hayan alcanzado los derechos deportivos. Una de ellas, que afecta especialmente a la Balona, es la necesidad de contar con iluminación artificial de 600 lux desde la andadura 2021-22, ya que la empresa que adquiera los derechos de transmisión de los encuentros debe garantizarse la libre elección del horario de los encuentros. El coliseo linense carece de torretas desde diciembre de 2019.

No han transcurrido ni 24 horas y el Ayuntamiento ya ha hecho saber esta circunstancia a la UTE integrada por compuesta por la jerezana Ingenio Arte Arquitectura y la gaditana dproyectos Estudio De Arquitectura y Urbanismo para que tenga en cuenta esta circunstancia. Con todo, existe un problema en apariencia insalvable al menos de cara al arranque de la competición: el proceso burocrático de adjudicación de la obra –que aún no ha comenzado- hace imposible que la misma arranque durante el verano, con lo cual los focos no podrían haber sido instalados antes de la primera jornada.

Otra posibilidad, que ya se barajó en caso de que la Balompédica hubiese alcanzado esta temporada una de las eliminatorias con rivales de Primera y Segunda división en la Copa del Rey, era la del alquiler de un servicio provisional de luz, pero el Ayuntamiento carece de capítulo presupuestario para hacer frente a ese gasto.

“Es un tema que nos ha llegado de repente, tenemos que hablarlo con el club y estudiar cuáles son las posibilidades”, reflexiona Juan Franco. “He visto que sí existe una prórroga para sustituir el césped artificial por el césped natural. Nosotros podemos acreditar que ya estamos trabajando en la rehabilitación del estadio con el proyecto que es de sobras conocido y para el que incluso ya se están haciendo las catas y la verdad es que ahora mismo desconozco si los focos se podrían colocar antes de que arrancase la obra del estadio, es algo que habría que tratar los con los técnicos”.

“Otra opción que se me ocurre es sentarnos los representantes del Ayuntamiento y del club con los responsables de la Federación, exponerle el proyecto con la licitación para acreditar que realmente estamos en el proceso de cumplir con todas las exigencias, exponer los problemas técnicos que podrían acarrear todas estas circunstancias y solicitar que durante la primera temporada todos los encuentros en casa de la Balona se jugasen a las doce”, desliza la primera autoridad municipal.

“Vamos a ir poco a poco, porque lo primero es que el equipo logre el ascenso y que ojalá tengamos que hacer frente a este problema, porque será señal de que estamos en la Primera RFEF, porque ahora mismo no cerramos ninguna vía”, concluye.