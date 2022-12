Romero elogia a Escobar y vaticina que la Balona "no tendrá problemas" para salvarse

El entrenador de la AD Ceuta, José Juan Romero, se ha deshecho en elogios este viernes con Rafael Escobar, el técnico de la Real Balompédica, a la que el conjunto caballa visita este domingo (12:00) en el Municipal de La Línea, en encuentro de la decimocuarta jornada del grupo I de la Primera Federación. Romero ha dicho que “admira” al técnico cordobés con el que además presume de tener “una buena amistad” y vaticina que el equipo albinegro “terminará por no pasar ningún problema” para evitar el descenso.

“La Balona sigue la línea del míster, un entrenador al que tengo gran respeto y amistad”, dijo el técnico sevillano en la rueda de prensa prepartido en referencia a Rafa Escobar.

“La Balona con él además de recuperar el juego también lo ha hecho en el apartado anímico”, abundó. “Es un entrenador identificado con la Balona y está en una situación difícil aunque no es la nuestra ni del Talavera que estamos jugando una liga diferente”.

“Está sumando y estoy seguro que es un equipo hecho en la categoría y sabe de que va. Terminará por no pasar ningún problema pero esperamos que el domingo lo metamos en dificultades y a partir del partido podamos salir ambos de la situación que estamos”, dijo.

Romero entiende que dada la situación de los suyos, lo mejor “es obviar la clasificación”.

“Hay momentos que si estás cerca la miras pero ahora no podemos mirar más allá de donde estamos y a partir de ese momento ser muy realista y debemos ganar lo antes posible”, reflexionó.

“El Mundial es un ejemplo y hasta que termine todo y las matemáticas digan lo contrario no podemos parar. El club no se rinde, los jugadores y el cuerpo técnico menos. Hay una unión difícil que exista en estas situaciones, lo que nos permite seguir creyendo”, defendió con ahínco.

“Está muy dificil pero también estaba hace dos años y se consiguió el ascenso”, recordó. “Estamos ante un reto muy complicado, pero el luto nos dura una hora y nos ponemos a pensar en el siguiente partido y trabajamos. Me gustaría que la gente nos viese trabajar y ver con que ganas lo hace el grupo siempre con buenas caras. Pero ojalá llegue la primera victoria pero seguro que cuando llegue habrá algunas seguidas”.

El técnico de los caballas sostiene que su equipo está haciendo méritos para obtener mejores resultados. “Cuando intentas explicar esto al que no lo ve te hablan de bohemio o purista, porque en el fútbol hay mucho acomplejado. Es verdad que el Ceuta juega bien al fútbol con minutos extraordinarios pero si es cierto y que lo trabajamos es que el problema nos viene cuando recibimos un golpe”, detalló.

“Nos ponemos a jugar y lo bordamos en partidos muy buenos pero recibimos esta hostia que nos hace perder el sitio. Todo influye. Estamos trabajando para salir de esas situaciones y poder levantarnos. Nos están pasando cosas con las expulsiones prontos, goles anulados o penaltis. Vamos a ir hasta el final, pues cada vez competimos más tiempo. Debemos evitar esos contratiempos y llegar a los minutos finales con opciones o ganando”, comentó.

El entrenador volvió a hablar de la polémica arbitral que rodea a los ceutíes especialmente en las cuatro últimas jornadas. “El problema es malinterpretar, pues el Ceuta ha pedido respeto por parte de todos”.

“No creo que sea nada premetidado, pues estás el último y lo que se pide es que no nos den pero no nos quiten nada. Eso igual se ha podido malinterpretar y el pasado domingo hay acciones muy raras. La expulsión de Rodri no la veo por ningún lado. No quiero seguir hablando de los árbitros y no creo que hubiese premeditación pues lo contrario sería denunciable”, deslizó.

Sobre la situación de los lesionados o bajas dijo: “Luismi está entrenando y puede que entre en convocatoria. Seguimos con la lesión de Elias [Pérez en referencia al exjugador de la Balona] y la baja de Rodri sancionado. Lorenzo tiene un problema y no podrá estar al igual que David Alfonso, Aisar e Ismael”.