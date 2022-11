El Ceuta, que visita a la Balona, clama contra los árbitros

La AD Ceuta FC, que este domingo (12:00) visita a la Real Balompédica en la decimocuarta jornada del grupo I de la Primera Federación es un clamor contra los árbitros, especialmente tras sus cuatro últimos compromisos. El presidente de la entidad, Luhay Hamido, habla directamente de “robos” mientras que el técnico, José Juan Romero, asegura que si dijese en público lo que piensa de los colegiados “difícilmente” podría volver a sentarse en el banquillo durante mucho tiempo.

El Ceuta llega a La Línea el domingo rodeado de un enorme malestar contra los árbitros. En las cuatro últimas jornadas el conjunto caballa ha finalizado sus partidos con diez jugadores tras sufrir expulsiones. De por medio algún gol fantasma y penaltis no decretados que han encendido la llama. El sentimiento no solo es del vestuario, sino también de la hinchada, como quedó demostrado en alguna encuesta realizada por los medios locales.

El máximo responsable de la entidad Luhay Hamido, estalló a través de sus redes sociales tras el revés de hace dos semanas en el Romano de Mérida.

“Nos están robando en la cara partido tras partido y en esta categoría no pueden quitarte tanto sin que se note. Nos están matando”, dijo, en declaraciones reproducidas por diferentes medios.

“Es una lástima que este año los derechos de tv los tenga Instat tv y la mayoría de aficionados no pueden ver los partidos, pero gente que ha visto el partido, otros presidentes, directores deportivos, entrenadores... me insisten en dos cosas, que el fútbol está siendo muy injusto con el Ceuta y que las decisiones arbitrales dejan mucho que desear”, aseguró.

"Nos estáis robando. Ya está bien. Pero no pasa nada, que esto es muy largo y el fútbol es de ida y vuelta. Esto lo que hace es darme más fuerza para no rendirme”, escribió en referencia a los árbitros.

“Puedo subir [se entiende que a la red] los dos goles anulados y las dobles amarillitas de Jota cuando nos han matado. Semana pasada gol anulado clarísimo; anterior, expulsión; anterior, penalti clarísimo; hoy, dos. Ya está bien. Que ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos”, sostuvo.

El entrenador

Por su parte José Juan Romero señaló tras la derrota de la pasada jornada a manos del Pontevedra (1-2): “Lo hemos visto todos. Si hoy digo todo lo que pienso de los comportamientos de los árbitros difícilmente me sentaría en un banquillo durante mucho tiempo".

“Lo peor son los comportamientos. Una vigilancia constante del cuarto árbitro. Amenazas una detrás de otra. La situación es para mí extraña o nueva. Y la jugada es difícil ver si la jugada es para roja. Yo no he visto que sea agresiva ni para lesionar. Y el minuto que era… En esta categoría, como estás, no puedes estar sesenta minutos con uno menos", comentó en referencia a la expulsión de Rodri Ríos en el minuto 38.

“Después del gol el partido estaba en una buena posición. Teníamos muchos espacios para hacer daño. Pero viene una expulsión de un jugador vital para nosotros. Es difícil ponerle nombre a tantas cosas que nos suceden en los partidos", recalcó.