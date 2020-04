Un grupo cada vez menos recudido, compuesto por históricos de la Real Balompédica Linense ha encontrado en su punto de reencuentro después de casi 30 años y han aprovechado para hacerlo el tiempo extra que concede el confinamiento obligado por el Gobierno de España para frenar la expansión del Covid-19 (coronavirus). Francisco Pavón, hijo del mítico extremo Paquito, y el historiador albinegro José Manuel Fernández han puesto en marcha un grupo que se denomina Balona años 80 y que poco a poco ha ido creciendo para dar cabida a infinidad no solo de exjugadores que en muchos casos están protagonizando reencuentros (virtuales) realmente emotivos, sino a muchos de los que participaron de esa etapa dorada de la Balona.

Manolo Mesa, Chuti Andrades, Argimiro Márquez, Currito Álvarez, José Manuel García, Juan Arias, Pepe Aparicio, Alonso, Vicente Borrell, el mencionado Paquito, Lozano, Iñaki, Acris, Charlo, Juan Cacheira, Antonio Pacheco, Eliseo Garrido, Alberto Torremocha, Grande, Domingo Moreno, David Rico, Ferreira, Salvador, Garay, Eduardo Mena, Juano, Diego Berenguer, Juan Manuel Quirós, Rojas, Manel, Eduardo Lameira, Joaquín Peiró, Casielles, Pedro Ordás, Pedro Clavijo… cualquier balono con cierto pedigree que cierre los ojos y oiga estos nombres tendrá motivos sobrados para querer viajar, siquiera espiritualmente, a través del tiempo a momentos muy brillantes de la historia reciente del conjunto de La Línea.

En este colectivo también pertenecen, se podría decir que en calidad de invitados, informadores y trabajadores del club que compartieron vivencias. También es cierto que eran otros tiempos, aquellos en los que los vestuarios no se blindaban, los jefes de prensa no eran una especie al uso y la relación entre los peloteros y quienes les rodeaban era mucho más humana y no solo profesional.

En este recién creado colectivo son frecuentes las conversaciones sobre el pasado balompédico de cada uno de ellos, sobre su situación personal y lugar de residencia actual y, sobre todo, las que sirven para evocar aquellos partidos, que para ellos y para tantos linenses resultan inolvidables, que protagonizaron en muchos de los casos bajo la batuta de un Carmelo Cedrún al que se apela en infinidad de ocasiones, como también a Jaco Zafrani, Enrique Alés, Antonio Reyes, Gabriel Navarro Baby o al argentino Carlos Pacheco.

Todo eso, sin olvidar la presidencia de Manuel Monteagud, hombre clave en ese periodo de la historia de la Real Balompédica.

Además, circulan por el grupo, prácticamente a diario, recortes de los diferentes medios impresos de aquella época, con reportaje sobre determinados logros individuales y colectivos, o entrevistas sobre debuts oficiales con las camiseta albinegra.

Como no podía ser de otra manera, los integrantes de este grupo aportan infinidad de fotografías, sobre de todo formaciones que, si pudiesen cambiarse de época, no es ni mucho menos arriesgado asegurar que en el fútbol de hoy podrían competir con solvencia en la actual Segunda división A.

La satisfacción por el reencuentro de algunos exjugadores que llevaban décadas sin tener noticias unos de otros es tal que ya han comenzado a proyectar unas jornadas de convivencia en La Línea. Sería una oportunidad estupenda para rendir homenaje a quienes fueron santo y seña de esta centenaria entidad y quién sabe incluso si para volver a verles enfundarse otra vez, aunque fuese para un partido de veteranos, la guayabera albinegra.

Como todo proyecto recién nacido, este grupo ‘Balona años 80’ está muy vivo y sus mentores incluso hacen un llamamiento para que quienes formaron parte o tuvieron relación directa con aquellas generaciones gestionen su ingreso en el mismo. Tienen garantizado un paseo permanente por buenos recuerdos. Porque está por demostrar que cualquier tiempo pasado haya sido mejor. Pero cualquier balono sabe que aquel periodo fue realmente extraordinario.