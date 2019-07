La Real Balompédica Linense confirmó este domingo el fichaje del algecireño Tomás Sánchez Mesa, que Europa Sur había avanzado en exclusiva en el mes de mayo. El lateral zurdo de 25 años llega a La Línea, procedente del CD El Ejido, atraído por un "proyecto muy ambicioso" y se muestra entusiasmado por "darlo todo por esta camiseta". El jugador de Algeciras será rival este curso del equipo de su ciudad, en el que sólo jugó como canterano.

La Balona cerró la incorporación del defensor, con el que mantenía negociaciones desde que terminó la liga. De hecho, el ex del Cádiz se desvinculó tras descender a Tercera con El Ejido, con el que tenía contrato hasta 2020, para poder enrolarse en el nuevo proyecto albinegro, del que dice parecerle "muy bueno y muy ambicioso". "Estoy aquí para conseguir lo que nos propongamos", asegura.

"La primera llamada que recibí desde que terminó la liga fue la de la Real Balompédica Linense", explica. "Ese interés que pusieron en mi se agradeció mucho y aquí estamos. Llegamos sin problemas a un acuerdo", aclara Tomás.

El zaguero cuenta con una amplia experiencia en Segunda B pese a su juventud: 174 partidos disputados en ocho temporadas, casi todas en el grupo IV (Cádiz, Granada B, Toledo y CD El Ejido). "Son muchos partidos en esta categoría, la conozco perfectamente", comenta al respecto.

Tomás Sánchez: "Estoy aquí para conseguir lo que nos propongamos"

Al lateral no le gusta "describirse". "Los que me conocen me definen perfectamente y saben que me considero un jugador con mucho carácter, al que no le gusta perder ni a las chapas. Me gusta jugar y que ya me definan los demás", sostiene.

Tomás Sánchez es un lateral con recorrido y llegada. Lo dicen sus números, que acreditan 18 goles en su trayectoria por el fútbol de bronce. Precisamente, el algecireño sabe lo que es marcarle a su nuevo equipo, al que le hizo tres goles en distintos encuentros. El último sirvió para derrotar a los albinegros en su visita al Santo Domingo. Balona y Tomás Sánchez se habían enfrentado en varias ocasiones previamente. "Le he marcado goles a la Balona como a cualquier otro equipo. Como profesional que soy voy a defenderla con todo lo que tengo".

Feliz por este nuevo proyecto y con muchas ganas de empezar gracias al club por la confianza depositada en mi daré todo por esta camiseta nos vemos pronto ⚫⚪ @RBL1912 — Tomás. (@TomasSM7) 7 de julio de 2019

El futbolista nació en Algeciras y se crió en la barriada de Pescadores, pero este año tendrá que competir contra el equipo de su ciudad en las filas del eterno rival, al que quiso darle "la enhorabuena por el ascenso" a Segunda B.

El banda dio sus primeros pasos en el Taraguilla, se unió al Algeciras en infantiles, del que saltó al Cádiz con sólo 13 años. Desde entonces se formó en la disciplina cadista hasta debutar con el primer equipo en Segunda B con 18 años. Cuatro temporadas con los amarillos en la categoría de bronce con los que jugó dos fases de ascenso a Segunda, para luego marcharse al filial del Granada otros dos cursos, también en la categoría de bronce. En su segundo año con los nazaríes lució su mejor registro goleador en una campaña con siete dianas.

Tomás cambió el grupo IV para marcharse al grupo primero con el CD Toledo, pero tras un año en tierras toledanas firmó por el CD El Ejido. Con estos dos últimos equipos acabó descendiendo. En su etapa como ejidense disputó 35 partidos (34 como titular) y marcó cinco goles.

"Feliz por este nuevo proyecto y con muchas ganas de empezar. Gracias al club por la confianza depositada en mí. Daré todo por esta camiseta. Nos vemos pronto", dijo nada más conocerse la noticia.