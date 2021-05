El defensa talaverano Sergio Rodríguez se ha despedido este jueves de la afición de la Real Balompédica Linense poco después de que el club hiciese público que no será renovado. El zaguero, que vistió en 95 ocasiones repartidas en cuatro temporadas la elástica albinegra ha enviado un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, cargado de agradecimientos y de deseos de lo mejor para el que ha sido su equipo y del que se despide con un significativo “siempre vuestro capitán”.

“Llegó el momento de separar nuestros caminos balonos, un momento muy duro para mí ya que desde el primer día que llegué me hicisteis sentir un linense más. Agradecer a Alfredo Gallardo y Mario Galán por hacerlo posible, a Raffaele Pandalone por seguir confiando en mí desde su llegada al club”, se puede leer.

“A todos los componentes del cuerpo técnico que pasaron, gracias por enseñarme no solo en lo futbolístico, sino en lo personal (Julio Cobos, Juan Mari, Jordi [Roger], Josu [Pando], Carlos Guerra, Antonio Calderón…) a todos los trabajadores que forman la Balona porque sin ellos no se entendería lo que es la Recia (Pipi, Pepe Masa, Jorge, Jesús del Pozo, Eduardo Ayala…) a todos los compañeros gracias por estos años duros, pero también maravillosos, de los que me llevo no solo grandes compañeros, sino grandes amigos”, añade.

“¡¡¡Pero sobre todo gracias a vosotros balonos!!! Gracias y mil gracias por hacerme sentir uno más de los vuestros y mostrarme tanto cariño. Siempre llevaré a La Línea y a este club en mi corazón y formará parte de mi familia. Os deseo lo mejor linenses. Siempre vuestro capitán”, finaliza.