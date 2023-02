Balompédica: no puede haber quinto malo

El puñetero tic-tac que parece no dejar de sonar nunca en esta Primera Federación empieza no ya a oírse de lejos, sino que retumba de nuevo en el entorno de la Real Balompédica Linense, que hasta hace nada parecía haberlo ahuyentado. Después de cuatro jornadas sin ganar y de tres derrotas consecutivas -la peor racha de la temporada- los albinegros acuden con la necesidad imperiosa de puntuar este sábado a partir de las 16:00 a San Sebastián de los Reyes (Madrid) para medirse a un equipo crecido tras su cambio de técnico. Es el primero de tres encuentros que se antojan decisivos para el futuro de los balonos.

Los albinegros se rearman con Jesús Muñoz, Loren y Antonio Romero, después de que estos hayan cumplido sus respectivas sanciones, y con el británico Bobby Duncan que por fin dejó atrás sus molestias y que proporciona una alternativa en el ataque. Sin embargo se quedaron en casa Joel del Pino, sancionado tras su expulsión de la pasada jornada, Fran Morante y Connor Ruane, por lesión. El único canterano entre los 19 hombres que emprendieron viaje después del entrenamiento matinal de este viernes es un futbolista natural de Tarifa, Adrián Galindo, que sigue llamando a la puerta de una oportunidad merced a sus goles con el filial.

Ficha técnica UD Sanse: Pedro López; Rafa Navarro, Juanra, Charlie Dean, Eusen Monzó; Raúl Hernández, Villapalos, Jime, Borja Martínez; Pedro Benito y Ródenas. Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Joao Pedro; Álex Guti, Masllorens, Antonio Romero, Omar Perdomo; Yassin Fekir y Bobby Duncan. Árbitro: Daniel Pastoriza Iglesias (Pontevedra). Es la primera vez que se cruza en el camino de los de La Línea. A los locales les ha arbitrado en cinco ocasiones, con un balance de dos triunfos y tres derrotas. Hora: 16:00 (Vigésimo quinta jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Nuevo Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Antecedentes: Ésta es la primera visita en competición oficial de la Real Balompédica a la UD Sanse.

Se acortan los plazos. No ya para la Balona, sino para todos los equipos inmersos en la lucha por la permanencia en el grupo I de la Primera Federación, que son más de la mitad. Los albinegros han pagado un alto peaje por lesiones, sanciones y expulsiones que le han hecho jugar muchos minutos en inferioridad numérica en las últimas jornadas, pero la competición no entiende de excusas y lo único que refleja la clasificación es que la renta de los de Rafa Escobar, que parecía holgada tras el celebrado triunfo en Córdoba, ha quedado reducida a un punto. Vaya, que si no suma en el Nuevo Matapiñonera estarán en manos de terceros para no caer a las plazas de castigo.

El cambio de cromos que originan sanciones y lesiones permiten vaticinar modificaciones en el once, sobre todo en una zaga que se ha visto castigada en exceso en las últimas jornadas. Quizás por eso ha pasado de ser una de las más segura a la más vulnerable del grupo en ese periodo de tiempo.

Todo indica que Loren recuperará su lugar en el costado derecho de la zaga. El centro es más que probable que vuelva Jesús Muñoz. Está por ver con qué compañero de baile, aunque sea Borja López el que parece tener más opciones y para eso Antonio Romero y Masllorens son los llamados a formar el pivote. No sería nada extraño que Bobby Duncan estuviese en el once, por mucho que venga de varias semanas en el dique seco.

Los albinegros viajan sin un lateral zurdo puro (Joel del Pino está sancionado y Connor Ruane, lesionado) y el máximo candidato a esa plaza se antoja que es el brasileño Joao Pedro, aunque el entrenador deslizó en su rueda de prensa que Álex Guti también tenía sus opciones.

Escobar, como ya hizo durante la semana, recalca que la llegada de los cuatro jugadores que vuelven dan a su equipo “un cariz distinto” después de unas semanas “con muchísimas adversidades”.

El míster se muestra convencido de que en San Sebastián de los Reyes se va a poder ver “a la mejor Balona posible, valiente, en busca de la victoria” y exige a sus hombres que completen 90 minutos -y no 45 como viene sucediendo últimamente- a un buen nivel. “No perderos el encuentro, que vais a ver a vuestra Recia”, garantizó en su comparecencia ante los medios.