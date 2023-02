El Sanse recibe a la Balona renacido desde la solidez defensiva

La UD San Sebastián de los Reyes SAD recibe este sábado (16:00) a la Real Balompédica Linense en el mejor momento de su temporada. Los madrileños destituyeron a Luis Ayllón después de que el equipo hilvanase seis derrotas. Desde la llegada de Miguel Ángel Martínez Lobo al banco han empatado tres y han ganado dos partidos. No solo se mantienen invictos y en ese periodo comparten la quinta plaza del grupo I de la Primera Federación, sino que merced a un nuevo sistema defensivo apenas han visto su portería profanada en una ocasión. Bien es cierto que lleva dos jornadas sin anotar. En su plantilla, dos exbalonos, Aly Coulibaly y Borja Sánchez.

Pocas veces un cambio de entrenador produce una metamorfosis tan inmediata y palpable en un equipo como ha sucedido en el próximo rival de la Balona. Miguel Ángel Martínez Lobo, que estaba dirigiendo a un filial que no anda precisamente en buen momento, fue llamado a regresar al primer equipo del Sanse después de que este encadenase seis derrotas y se hubiese situado un solo punto por encima del descenso. Tras su llegada el conjunto madrileño no conoce la derrota y en el Nuevo Matapiñonera, donde recibirá a los albinegros, ha empatado con dos gallitos, el Córdoba y el Dépor, y ha derrotado al San Fernando. Ahora son cinco los puntos que tiene de renta sobre la zona que condena a perder la categoría.

Buena parte de esa mejoría tiene que ver con una variante que el preparador ha llevado a cabo, en lo que algunos técnicos han denominado un falso 1-5-3-2, ya que mientras Rafa Navarro actúa más de lateral que de carrilero, su compañero en el costado zurdo, Borja Martínez, es casi un extremo más.

En la plantilla del Sanse hay dos viejos conocidos de la afición de La Línea. Por un lado Aly Coulibay (el autor de aquel gol in extremis en Marbella en marzo de 2021 que supuso tanto para el ascenso albinegro a la Primera RFEF), que no viene siendo titular aunque sí participa en la mayoría de los partidos. Y por otro Borja Sánchez (que llegó a jugar con el Girona en Segunda), que ha desaparecido de las alineaciones en las últimas jornadas. A esos nombres hay que unir los de dos ex del Algeciras CF: Alberto Villapalos y Raúl Hernández.

El Sase se podría decir que se debilitó en el mercado de invierno, ya que se desprendió del delantero Arturo (sobrino del escritor Pérez Reverte) quien tantos elogios recibió por su partido de la primera vuelta en el Municipal, el que le costó el puesto a Alberto Monteagudo. El atacante se marchó al Deportivo de La Coruña, que pagó 30.000 euros por su carta de libertad. También se fueron, aunque apenas habían tenido protagonismo, Adama (Azuaga) y Ato (Atlético Saguntino). Por el contrario llegó el central valenciano Eusé Monzó, cedido por la SD Huesca, con el que esta misma temporada había llegado a disputar dos encuentros en Segunda división.

La ausencia de Arturo ha cedido todo el protagonismo en ataque a Pedro Benito, que ha aportado seis goles (uno de ellos en el Municipal en la primera vuelta)... y que casi es más conocido por su condición de influencer a través de las redes sociales que por la de futbolista. El atacante, cedido por el Cádiz, cuenta con más de 296.000 seguidores en Instagram y 2,2 millones en TikTok.

El futbolista gaditano con ascendencia ucraniana (que ya había jugado en el UCAM) llegó a debutar en un Cádiz-Valencia en octubre de 2021 y se marchó cedido al San Fernando, pero donde parece haber explotado como goleador es en San Sebastián de los Reyes. Por lo pronto es el autor del último gol anotado por su equipo, que hilvana dos jornadas sin marcar. Alberto Ródenas, formado en la cantera del Atlético de Madrid y con pasado cordobesista, es su compañero en la zona alta.