El Dépor elevó hace dos semanas una queja por el estado del campo del Sanse

El Deportivo de La Coruña, el último visitante del Nuevo Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes, donde el sábado (16:00) acude la Real Balompédica Linense, en encuentro de la vigesimoquinta jornada de la Primera Federación, elevó tras el choque que le enfrentó al Sanse una protesta formal a la Federación Española de Fútbol por el estado del terreno de juego. En concreto, por la negativa del conjunto local de regar el césped en los prolegómenos de la contienda, lo que, según hizo constar la entidad gallega “aumenta la probabilidad de lesión”. El duelo acabó con empate sin goles.

Según explicaba La Voz de Galicia: “En la carta, el Deportivo detalla que el pasado domingo, antes del partido, el Sanse llegó a interrumpir el riego cuando este se estaba llevando a cabo, por lo que el delegado del club coruñés “acudió a notificar al árbitro esta circunstancia para que constase en el acta, pero finalmente el colegiado no la incluyó”. El Deportivo considera que no debería quedar a criterio del equipo local si se riega o no el terreno de juego, sino que la decisión debería corresponder al delegado federativo”.

El deportivista Jaime Sánchez, que cayó lesionado en ese partido, se quejó de esa situación. “Es un gran condicionante el tema de los campos. El otro día, es un campo grande como Riazor, pero es importante si no lo riegan, porque no rueda el balón y eso condiciona mucho”.

“A los rivales les viene mejor no regarlo, porque nuestro estilo de juego es rápido y les conviene no regarlo y no lo hacen. La norma no les obliga, pero habría que cambiarla”, zanjó.

Sin embargo Ian Mackay dijo que prefería no utilizar argumentos que pudiesen parecer excusas: “Sabemos dónde vamos fuera. Ya el club hizo una queja formal, porque nos decían que regaban el campo y no lo regaban, entonces para nuestro juego nos perjudica. Pero eso no tiene que servir como excusa. Es el campo al que vamos allí a jugar, ellos jugarán sus armas, nos ponen el campo así. Nosotros nos tenemos que adaptar y en lo que sea tenemos que intentar sacar los tres puntos. No se puede decir que sea culpa de eso solo, porque sinceramente no pienso que sea solo por el estado del césped”.