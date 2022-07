Aly Coulibaly, adiós con polémica

El centrocampista Aly Coulibaly ha confirmado este sábado, a través de sus redes sociales, lo que ya era un secreto a voces: su salida de la Real Balompédica Linense después de dos temporadas. El parisino sostiene que se marcha "con la cabeza alta" y de despide de todos los estamentos de la entidad, pero sin nombrar explícitamente a la junta directiva. La entidad de La Línea, a través de su presidente, Raffaele Pandalone, le acusa de irse porque entiende que la Balona “se le queda pequeña” y de haber renunciado hasta a dos ofertas de renovación.

La Balompédica hizo pública el viernes la relación de 25 futbolistas que este martes se someterán a pruebas médicas y físicas para comenzar el jueves la pretemporada en las instalaciones de la Dama de Noche, en Marbella (Málaga). En esa relación no estaban dos jugadores sobre cuyo futuro no se había pronunciado la entidad: Aly Colulibaly y Gerard Oliva. El primero ya ha confirmado, no sin cierta polémica que está fuera de la entidad. El segundo diríase que está en un compás de espera y que todos los desenlaces son posibles.

“Ha llegado el momento de la despedida”, comenta Coulibaly a través de sus redes sociales.

“Me gustaría dar las gracias a todos los empleados del club, especialmente a mis compañeros con los que durante dos años hemos trabajado, ganado, perdido, sufrido y disfrutado juntos en el terreno de juego y fuera de él”, continúa. “Sin todos ellos no sería el jugador ni la persona que soy, muchas gracias por hacerme sentir como en casa”.

“Gracias a la afición por vuestro apoyo incondicional. Desde el primer día he tratado siempre de dar todo lo que tenía por defender este escudo y a toda la gente que representa. Espero haber estado a la altura. Os llevaré siempre en mi corazón”, abunda.

“Me voy con la cabeza alta y la satisfacción de haber podido disfrutar de un ascenso y una temporada notable en nuestro primer año en Primera RFEF. Llega el momento de disfrutar de nuevos retos que afrontaré con la misma fuerza e ilusión” finaliza. “Os deseo suerte a todos en el futuro. Aúpa Balona”

Coulibaly obvia en su despedida a la directiva de Rafael Pandalone, la que hace dos temporadas le permitió regresar a España después de su paso por el FC Schaffhausen CH, de la segunda categoría de Suiza. “Entonces no tenía mercado aquí”, recalca el presidente albinegro.

“En enero le ofrecimos la renovación y ni siquiera contestó a nuestra oferta”, sostiene Pandalone. “Hemos vuelto a hacerlo ahora, en varias ocasiones desde que terminó la pretemporada, pero él siente que la Balona se le ha quedado pequeña”.

“Yo entiendo que los futbolistas pueden pensar de una manera y que él crea que debe cambiar de aires, pero me gustaría que lo dijese así abiertamente y que no deje abierta la puerta a que se piense que desde el club no se ha intentado que se quede”, añade.

“Si se quiere marchar... nosotros necesitamos, lo he dicho siempre, gente que quiera jugar en este club, comprometida y no parece que sea el caso”, acaba. “Le deseo la mejor de las suertes como a todo el que ha pasado por nuestra casa, pero mientras yo esté al frente de la Balona este club se respeta”.