El Sanse, crecido, espera con respeto a la Balompédica

La UD San Sebastián de los Reyes SAD recibe este sábado (16:00) a la Real Balompédica Linense después de protagonizar una catarsis deportiva. Los madrileños llegaron a encadenar seis derrotas, destituyeron a su técnico, Luis Ayllón, y desde la llegada al cargo de Miguel Ángel Martínez Lobo no conoce la derrota en cinco jornadas, si bien es cierto que en las dos últimas ha firmado empates sin goles. Vuelve el exalgecirista Villapalos, una vez cumplida su sanción y es duda el exbalono Borja Sánchez, que anda recuperándose de una lesión de tobillo. El otro exalbinegro, Aly Coulibaly, no formará parte del once inicial.

El Sanse, que anda muy unido a la Balompédica en sus luchas contra lo que consideran injusticias federativas, llega crecido al duelo con los de La Línea. Cinco partidos sin perder merced a una extraordinaria solidez defensiva le han hecho recuperar una autoestima que le ha proporcionado el nuevo míster, Lobo Martínez, que ya ocupó ese cargo en su día y que ha regresado al primer equipo procedente del filial.

Los madrileños unen a la baja de larga duración de Sergio González (Sergi), la improbable presencia, al menos en el once, de Borja Sánchez, que hilvana dos ausencias por culpa de un problema de tobillo. Por el contrario recupera a Alberto Villapalos, llamado a estar en la formación de salida.

Lobo Martínez: "La mala racha solo le ocupa a la Balona para salir más motivada"

El Sanse afronta el encuentro “con ganas de volver a la senda de la victoria después de dos empates consecutivos”, señala su preparador. “Estamos tratando de hacernos lo más fuerte posible en casa, haciéndole los partidos incómodos al equipo contrario, pero sobre todo llegamos con muchísima ilusión, después de los buenos resultados que estamos cosechando para seguir escalando posiciones”.

“No hay que prestarle demasiada atención al hecho de que la Balona no esté cosechando buenos resultados en los últimos partidos”, sostiene el preparador. “En esta categoría cualquier equipo puede atravesar un bache, pero por eso no dejan de ser un rival bastante incómodo, con jugadores que compiten muy bien y que por algo hasta hace muy poco estaban en mitad de la tabla”.

“En la línea defensiva cuenta con futbolistas muy experimentados y de medio campo hacia adelante tiene futbolistas capaces de resolver un partido, como sucede con Omar Perdomo o Alhasan Koroma o Toni García”, continúa. “Cuenta con futbolistas con una gran capacidad ofensiva, como sucede también con Fekir”.

“No nos podemos fiar de sus números más recientes, porque cada partido es diferente, al contrario, quizás vengan especialmente motivados para intentar cortar esa racha lo antes posible y eso nos obliga a estar muy concentrados, a hacer un gran partido delante de nuestra gente para poder hacernos con una victoria que es para lo que trabajamos”, añade el preparador. “Será un partido muy duro, muy igualado”.

