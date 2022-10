Coulibaly: "Me fui de la Balona porque el club no me quería tanto como la afición"

El parisino Aly Coulibaly, que en las dos temporadas precedentes defendió los intereses de la Real Balompédica Linense, regresa este domingo al Municipal de La Línea, solo que enfundando en la camisola de la UD San Sebastián de los Reyes. El centrocampista, cuyos goles fueron decisivos tanto en el ascenso a la Primera RFEF como en la permancia de la temporada siguiente, sostiene que se marchó de la entidad porque el club le “quería menos que la afición” y vaticina “un partido muy difícil” para los madrileños ante la Balona a pesar del buen momento de los visitantes.

Aly Coulibaly protagonizó una de las salidas con más polémica del pasado verano en la Balompédica. Un gol suyo en Marbella, en el tiempo añadido en la última jornada de la primera fase, y otro más tarde ante el Sevilla Atlético fueron determinantes para que el equipo de La Línea alcanzase la Primera RFEF. El curso pasado anotó hasta en seis ocasiones en Liga. Las mismas que Fran Morante. Solo Gerard Oliva logró más tantos (siete), pero eso no impidió que los albinegros se desprendiesen de sus servicios.

“Me hace mucha ilusión volver a La Línea, estoy contento, tenía ganas de que llegase este partido, de volver”, asevera el futbolista, que ha participado en todos los encuentros de la presente andadura, aunque solo en tres ocasiones como titular.

“Mi mejor recuerdo de los dos años allí es sin duda el ascenso, pero también todos los partidos en casa, por el ambiente”, añade.

Preguntado por la polémica que se generó con su salida de la Balompédica, el futbolista da su versión: “Yo escuché muchas cosas, pero no todas eran ciertas. Yo nunca tuve problemas con el club y menos con la afición. Yo estaba bien allí”.

Y llega el matiz: “Fue una decisión mía. Ellos me hicieron llegar una oferta y yo entendía que me podían hacer una mejor. Pedí una mejora, ellos me respondieron que ésa eso era lo que me podían dar y al final me fui”.

“Ya después llegó el Sanse, valoré también el proyecto... pero es que sentí que el club no me quería tanto como la afición y por eso decidí marcharme y con el paso del tiempo estoy contento con lo que hice, no me va mal”.

“Ahora todo el mundo habla del Sanse, porque le hemos ganado al Córdoba y al Alcorcón, dos partidos muy difíciles, pero nos equivocaríamos si pensásemos que el de la Balona más a ser más fácil, en esta categoría no hay partidos fáciles”, advierte.

“Yo conozco aquello bien y sé que es muy complicado ganar allí”, abunda el centrocampista, que se muestra convencido de que la Balona “saldrá pronto” de los puestos de abajo y además recalca: “Seré el primero en alegrarme”.