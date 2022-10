El Sanse, en su momento más dulce

La UD San Sebastián de los Reyes, que este domingo (18:00) visita a la Real Balompédica en el Municipal de La Línea, es un equipo venido a más. Tras la catástrofe [deportiva se entiende] a manos del Real Madrid Castilla de la cuarta jornada (1-5) el equipo grana reaccionó empató en el Iberoamericano con San Fernando, logró un triunfo histórico en el Nuevo Arcángel de Córdoba (0-1) y la pasada semana derrotó al recién descendido Alcorcón (1-0).

Con este bagaje el conjunto de los exbalonos Aly Coulibaly (2020-21 y 2021-22) y Borja Sánchez (2008-2009) no solo ocupa la cuarta plaza del grupo I de la Primera Federación, sino que es junto a Córdoba y Linares, con siete puntos, el segundo mejor viajero. Solo una vez viajó en balde el conjunto madrileño, al inexpugnable Linarejos.

El Sanse afrontó una importante reforma de su plantilla de cara a esta andadura, en la que apenas se quedaban media docena de jugadores, entre ellos el exbalono Borja Sánchez (que llegó a jugar con el Girona en Segunda) y el ex del Algeciras CF Raúl Hernández, junto a otros como el meta Ismael o el ahora lesionado Sergio González.

Fruto de esa opetación salida, hasta trece jugadores se incorporaron al plantel, a los que se sumó Rafa de Vicente (ex de Dépor, UCAM, Recre y Rácing de Santander) con la competición ya iniciada.

Durante el verano se habían incorporado al plantel, entre otros el exbalono Aly Coulibaly, el exalgecirista Villapalos, Pedro López y Charlie Dean (UCAM), Rafa Navarrro (que llegó a debutar en Primera con el Betis y que procede del NK Istra 1961 croata), Borja Martínez (Real Murcia), Javi Gómez (Rayo Majadahonda) o Ródenas (Real Avilés).

El entrenador es Luis Ayllón, ex de Conquense, Navalcarnero ey Unionistas de Salamanca. El preperador se refiere en estos términos a la Balona en un audio aportado por su propio club: “Es un equipo que no ha empezado todo lo bien que le hubiese gustado, al que le está costando dar con la tecla para poder ganar los partidos, pero eso no impide que sea un conjunto muy compensado, muy peligroso, muy vertical, que maneja muchos registros y que en todos los partidos está muy cerca de sacar puntos”.

“Yo lo veo como un equipo de la categoría, que va a querer dar un paso adelante y por eso sé que va a ser un rival muy peligroso”, añade. “Esta situación de no haber ganado es delicada para ellos, no es cómodo verte en esas posiciones, pero aún queda mucho campeonato y ellos van a trabajar para revertir esa situación con una victoria, yendo a por el partido”.

“Nosotros nos tenemos que concienciar de lo que nos podemos encontrar y tratar de llevar el partido a nuestro terreno para seguir en la dinámica en que estamos”, finaliza.

A la espera de que se dé a conocer la lista de viajeros, es baja confirmada Sergio González (Sergi), lesionado de larga duración mientras que el exbalono Borja Sánchez es duda, aunque parece recuperado de sus problemas físicos.