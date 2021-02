La Real Balompédica Linense visita este domingo (12:00, en directo por Footters) El Palmar de Sanlúcar de Barrameda. Un campo que durante un tiempo fue su talismán, porque en él logró dos permanencias agónicas en la década de los noventa. El escenario en el que los albinegros podrían alcanzar el gol número 1.000 en la categoría de bronce. Pero por encima de todo el terreno en que jugadores y técnicos de la Balona tienen la oportunidad de brindarle una victoria a un auténtico emblema de su afición, Antonio García Calvo, fallecido este sábado. La muerte del peculiar historiador no es una cualquiera para la entidad. Antonio era la Balona y como tal, el equipo está obligado a ofrecer ante el Atlético Sanluqueño el plus que solo se acredita en los días en los que hay motivos muy especiales para ganar.

La fría estadística dice que el conjunto de Antonio Calderón será cuarto en el grupo IV-A de Segunda B (y con un partido menos) al final de la jornada si vence en Sanlúcar. Con dos compromisos por delante en un Municipal que no le ve perder hace más de un año por delante. También refleja que si los visitantes anotan dos goles, el segundo será el del millar en esta categoría en la que desembarcó allá por 1983. Datos relevantes en cualquier previa, que esta vez pasan a segundo plano por el pesar ante la irreparable pérdida que ha sufrido su hinchada. Que ha sufrido la institución.

El preparador balono, Antonio Calderón, que el miércoles movilizó a su plantilla en el encuentro amistoso con el filial del Krasnodar que acabó sin goles, no tiene bajas confirmadas. El técnico advierte que son dudas por problemas físicos Paco Candela (que no jugó el amistoso), Koroma y dos de los recién llegados, Víctor Mena e Iván Martín, pero se antoja más parte de esa partida de ajedrez que suelen jugar los entrenadores en las horas previas a que realmente cualquiera de ellos pueda quedarse fuera del once por sus molestias.

La alineación es, como siempre, una incógnita, pero el técnico se mostró satisfecho tras su triunfo frente al Cádiz y no parece que vayan a existir grandes novedades. Como mucho, si Iván Martín está en condiciones, que recurra a los dos nueves y prescinda de Luis Alcalde por aquello de que por las características del rival y del escenario, se prevé más un partido de contacto que de calidad.

El preparador desconfía de la racha adversa de su rival, que encadena tres partidos con derrota: “Será un partido muy reñido, como todos. Jugamos ante un rival que lo está haciendo muy bien, aunque ahora no está en una buena racha, pero eso es algo frecuente en esta categoría, en la que todos los partidos son muy ajustados”.

“No me espero un Sanluqueño diferente, pero sé que va a jugar con mucha concentración porque querrá romper su racha”, abundó. “Tenemos que saber sus armas para impedir que se sientan cómodos”.

“Ellos son muy fuertes en su casa, tienen un juego muy definido, son expertos tanto atrás como arriba y saben administrar sus rentas”, recalca el mister balono, que ve a su equipo con “mucha moral”.