Martí Crespi: lo que pudo ser y no fue

Era, aunque nunca le puso nombre y apellido públicamente, el cuarto central por el que clamaba en pretemporada el entrenador de la Real Balompédica, Antonio Ruiz Romerito. Martí Crespi se entrenó en pretemporada con los albinegros durante tres semanas, su contratación fue desestimada, se incorporó al San Fernando, debutó el pasado domingo en Alcoy... y por segunda vez en toda la temporada el conjunto azulino dejó su puerta a cero. Apenas 72 horas antes de que azulinos y lineses se vean las caras en Bahía Sur, el zaguero deja patente su agradecimiento a los preparadores, Romerito y Fernando Niño, y desliza que la decisión de que no se incorporase a la plantilla correspondió a la entidad y no al cuerpo técnico.

Martí Crespi jugó en Primera con el Real Mallorca entre 2010 y 2012, en la Liga Adelante con el Xerez Deportivo (con el que ascendió a Primera en 2009), Elche, Granada-74, Rácing de Santander y Sabadell, además de experiencias en la Liga de Ucrania, la Superliga China y la I League de India. El último verano, después de un año complicado, empezó a ejercitarse con la Balona, llegó a jugar el amistoso con el Granada en Marbella, pero su fichaje nunca se concretó.

A título personal, el jugador balear asegura que no se quedó con la espina clavada de enrolarse en el plantel porque al final logró hacerlo en el conjunto isleño. “La Balona era la principal opción. Fui encantado a hacer la pretemporada, a ver qué podía pasar, pero después hablé con el San Fernando y estoy contento”.

“Yo hablé con el míster y él me dio las explicaciones que me tenía que dar y para Romerito y Fernando Niño solo tengo palabras de agradecimiento, porque de hecho gracias a que me entrené en La Línea esas tres semanas pude firmar aquí”, narra Martí Crepi. “Todos sabemos por qué no firmé”.

A la pregunta de si fue una decisión del club la que le impidió incorporarse a la plantilla, el defensa central responde: “Podría ir por ahí. Fue una pena, porque yo estaba muy a gusto con los compañeros, en la ciudad, en el vestuario, pero al final no pudo ser”.

El zaguero, que habla con conocimiento de causa, asegura que el comienzo de temporada de la Balompédica es “muy bueno” a pesar de las críticas que llegan desde la grada.

“Yo creo que está muy bien, que ha empezado muy serio y ahí están sus números”, recala. “Entiendo que la Balona con Romerito y Fernando Niño es un equipo muy serio y siempre se lo va a poner difícil al equipo al que se enfrente”.

El actual equipo de Martí Crespi, el San Fernando, no termina de arrancar en casa. “Se han dado muchas circunstancias adversas. Esperemos que el sábado podamos lograr nuestra primera victoria como locales. Es que hemos encajado demasiados goles, un par de veces nos hemos visto 0-2 a los diez minutos y eso, aunque hemos marcado siempre, hace muy complicado que ganes en esta Primera RFEF”.

Con respecto al encuentro del sábado, dice: “Es muy probable que sea un partido bonito. Nosotros, como es evidente, necesitamos un triunfo en casa, pero sabemos que vamos a hacer frente a un partido complicado, porque la Balona como digo es un equipo férreo y no nos lo va a poner fácil”.

“Esperemos que esta vez podamos madurar el partido y no nos veamos por detrás nada más comenzar como otras veces”, finaliza.